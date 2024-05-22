服務處遭口香糖貼「沒有討論不是民主」標語！美女議員報警處理
立法院昨日繼續審查「國會改革五法」，朝野立委再度爆發衝突。昨日上午約6時54分，民進黨立院總召柯建銘率領綠委前往議場，與在議場大門前的國民黨立委爆發肢體衝突，場外也聚集超過萬名民眾質疑國會改革法案黑箱。北市議員林珍羽服務處遭人用口香糖黏上521包圍立院陳抗標語「沒有討論不是民主」。林珍羽表示，這種行為已經造成服務處財產損害及對同仁心理產生懼怕，已向警方報案。
記者呂炯昌／台北報導
林珍羽表示，民主社會大家表達不同意見是權利，若是願意來服務處理性交換意見絕對歡迎。但若是用不理性的方法，就超過法律容許的範圍。針對這種行為，已經造成服務處財產損害及對同仁心理產生懼怕，也向警方報案。林珍羽也說，昨天在立法院外的集會，雖然意見與多數民意不同，但展現出的理性、秩序與決心，依然讓人敬佩。即便是立法院內，也從上周五的嚴重肢體衝突，轉為議事程序上的攻防。
林珍羽指出，如果這位人士的訴求是民主，那怎麼會用這麼不理性的方式表達意見？難道只要不和民進黨的意思，不論在議場或是社會中，就可以使用暴力？「這與賴清德總統說的少數服從多數、多數尊重少數是一致的嗎？」
林珍羽服務處先前也屢遭不明人士放置不明液體，並指名要給民眾黨主席柯文哲，上（4）月也表示不再忍耐，已報案處理。