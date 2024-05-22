NVIDIA、AMD來台設研發中心！吳誠文喊當然歡迎 曝唯一考量要件
NVIDIA輝達、AMD超微向經濟部提案，申請在台投資設立研發中心，對此，新任國科會主委吳誠文今（22）日表示「歡迎國際大廠來台投資」，但也要考慮與本土業者的競合，將與經濟部協調出一套較好的機制，必須在吸引資及與本土產業競爭，取得平衡。
記者林莞茜／綜合報導
政府積極邀請國際AI大廠來台投資，近期透露已促成國際晶片廠輝達來台設立「全亞洲首座研發中心」，並建立全台最大的AI超級電腦「Taipei-1」的心路歷程。經濟部技術司本（5）月20日也證實，晶片廠超微已提案申請經濟部「A+全球研發創新夥伴計畫」，規劃在台設立研發中心。不過由於投資金額和政府補助費用都還在審查階段，故尚無法透露。
針對此事，吳誠文今日稱「我們當然是歡迎」，也表示在執行相關工作時，會努力協助不讓本土廠商變成受害者，吳誠文說，外商來台由經濟部負責，國科會負責科技預算編列，因此將與經濟部協調出一套較好的機制，必須在吸引資及與本土產業競爭，取得平衡「希望外商不是只把台灣當作比較容易取得資源的地區，而是能跟台灣產業共同共榮」。
此外，吳誠文還表示，台灣的科學園區是全世界的模範，將與經濟部評估合適機制，與友好國家合作，協助當地政府發展科學園區，並助台商在當地建立優質、管理完善的園區，以分散製造基地、擴散市場。