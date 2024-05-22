作家號召拉下韓國瑜！還要罷免徐巧芯、馬文君 國民黨回應了
立法院昨（21）日續審國會改革相關法案，有多個民團號召民眾於立法院外集結，訴求退回重審，更有作家表態，要拉下立法院長韓國瑜，罷免國民黨立委徐巧芯、馬文君。對此，國民黨文傳會主委李彥秀回應，如果對法案有不同的意見，就要用罷免的方式，這也太無限上綱，「立法院中大家對於議案有不同的意見，彼此可以表達意見」。
記者林怡昕／台北報導
作家顏擇雅在臉書發文直指，民眾黨立委全是不分區，無法罷免，但國民黨有不少區域立委，「我們來想想哪幾席是最可能罷免的」，更提到要「拉下韓國瑜」，最好同一天就有十個選區舉行罷免投票，投票率才會高，還點名徐巧芯，馬文君一定要。
對此，李彥秀今天出席中常會時指出，在立法院討論相關的議案，如果對法案有不同的意見，就要用罷免的方式，這也太無限上綱，這跟當時罷免權的設計原意不一樣，立法院中大家對於議案有不同的意見，彼此可以表達意見，
李彥秀也說，如果因為對於議案有不同的意見，就要不斷地濫用罷免，這太不尊重每一位委員背後的民意，不論是區域立委、不分區立委，背後都有一定的民意支持，民進黨現在是一次又一次無限上綱扭曲，而且濫用罷免權，「我覺得這對於社會安定不好，對於議案大家可以有不同的意見，我們就回到議場好好的表達」。