126萬股東快看！中鋼紀念品領取時間地點出爐　零股散戶這樣領

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中鋼今年股東會紀念品送出「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組，採用不鏽鋼及PP塑料雙砧板組合，304抗菌不鏽鋼及食品級PP塑料製成，溫度-10°C至110°C食材都可使用。同時，砧板表面用六邊形格紋設計，方便固定食材，在刀切過程不易滑動，強調是戶內外皆可使用的生活良品。儘管該紀念品公布後，網路評價兩極，但在今年各家股東會紀念品走戶外實用風格，中鋼的紀念品也算相當呼應潮流。
中鋼今年股東會將在6/19舉行，除了直接參加股東會領取紀念品外，持有1張以上股票的股東也可選擇在5/23早上9點到5/30下午4點前領取紀念品。屆時持開會通知書正本第二聯前往全通、長龍、聯洲等指定地點，可領取股東紀念品一份。此外，如果不想親自到場，也可以利用委託方式，前往圓山花博流行館、高雄捷運紅線R9中央公園站領取。
若是持股未滿1張的零股股東，僅能夠參加電子投票或是6/19股東會當日親自出席，才可以領取到股東會紀念品。其中，電子投票需在5/20到6/16前上網投票成功，並在6/26到6/28上班時間攜帶出席通知書、身分證、列印股東e票通的議案表決情形頁面全頁，前往通知書上載明的指定地點領取。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。