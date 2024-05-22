藍白強推「藐視國會罪」　林延鳳：北市若比照蔣萬安會被罰到破產

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林延鳳呼籲，蔣萬安應先自我落實，藍、白黨團應率先提出相關法案，若不敢提出，這即是「讓藍、白現形的照妖鏡」，她也不排除提案，看是要請蔣市府法務局於兩週內研議相關法案「自我約束」，或者直接修正〈台北市議會組織自治條例〉，將未來可能三讀之「藐視國會」違規態樣納入議會規範。
林延鳳指出，官員備詢時是否作出不當行為，導致監督受阻，理應為受社會公評的政治問題，如今藍、白將行政罰鍰作為武器，甚至還準備動用刑罰，「無限擴權」讓立法院淪為令行政單位產生「寒蟬效應」的「私設刑堂」兼「一言堂」，而藍、白為求政黨之私，竟還在審查時施以暴力手段對付不同意見，並強行逕付二讀，立法院長韓國瑜放任自家政黨立委作亂，動用「舉手表決」草率通過，主事者之一、立委黃國昌更把欲闖關條文當成「最高機密」，已成國會政治最醜陋的一頁；然而，做過律師和兩屆立委的蔣萬安18日返台時面對相關提問，不但無視這些程序不正義，還稱「他都支持」，雖舉例時技巧性避談「藐視國會」只用「等」概括，但支持國民黨濫權之心昭然若揭。
林延鳳表示，以藍、白立委推動之「藐視國會」修法範疇，包含禁止官員「反質詢」、「無故不提供資料」以及備詢時「虛偽陳述」等，無不都是蔣萬安等市府官員在議會備詢時之傑作！包含過去答詢「雙城論壇」時不斷「跳針」還反嗆民進黨議員，雞蛋問題索資提供「AB稿」、「大小眼」，寶林茶室稽查資料不提供議員卻能在立委徐巧芯手上等，甚至還和國民黨議員一搭一唱，誣指「中央護航寶林茶室」、「民進黨公職釋放假消息」等，她諷刺，若是依照藍、白擴權法案「蔣萬安等市府官員早就被罰到破產、關到生瘡」，而國民黨議員有時間開記者會聲援在立法院作亂的同黨立委，卻不用同樣標準及修法草案要求蔣萬安「比照相關條文以身作則」，而民眾黨議員過去在議會質詢北士科案或台智光案，為了護航主席柯文哲在市長任內的爛攤，東一句「蔣萬安說謊」、西一句「蔣萬安蓋牌不給資料」，卻也未要提出比照黃國昌的擴權法案約束蔣萬安，根本都是雙標，也突顯藍、白就是「假改革、真鬥爭」。