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藍白強推「藐視國會罪」　林延鳳：北市若比照蔣萬安會被罰到破產

▲市議員林延鳳表示，台北市議會若有「藐視議會罪」，蔣萬安會被罰到破產。（圖／資料照片）
▲市議員林延鳳表示，台北市議會若有「藐視議會罪」，蔣萬安會被罰到破產。（圖／資料照片）

政治中心/綜合報導

藍白兩黨在立法院將「禁止藐視國會」條文逕付二讀並逐條通過。台北市議員林延鳳今（22）日表示，最常在議會反質詢、拒絕提供資料和虛偽陳述的台北市長蔣萬安才是藐視議會的始作俑者，她不排除提案，要求法務局兩週內研議法案或修正「台北市議會組織自治條例」。

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林延鳳22日表示，藍白立委不在意程序正義且顯然違憲之法案，未經討論便強渡關山，還對立院外3萬名反對群眾輕蔑訕笑，已令多數台灣人強烈反彈，而蔣萬安18日面對媒體提問竟表示支持「國會改革法案」，台北市議會國民黨團今更要開記者會嗆民進黨「怕什麼」，簡直無理至極；她更呼籲，藍、白兩黨議員該研議修自治條例禁止蔣市府「藐視議會」，並施以罰鍰，否則就是雙標。

林延鳳呼籲，蔣萬安應先自我落實，藍、白黨團應率先提出相關法案，若不敢提出，這即是「讓藍、白現形的照妖鏡」，她也不排除提案，看是要請蔣市府法務局於兩週內研議相關法案「自我約束」，或者直接修正〈台北市議會組織自治條例〉，將未來可能三讀之「藐視國會」違規態樣納入議會規範。

林延鳳指出，官員備詢時是否作出不當行為，導致監督受阻，理應為受社會公評的政治問題，如今藍、白將行政罰鍰作為武器，甚至還準備動用刑罰，「無限擴權」讓立法院淪為令行政單位產生「寒蟬效應」的「私設刑堂」兼「一言堂」，而藍、白為求政黨之私，竟還在審查時施以暴力手段對付不同意見，並強行逕付二讀，立法院長韓國瑜放任自家政黨立委作亂，動用「舉手表決」草率通過，主事者之一、立委黃國昌更把欲闖關條文當成「最高機密」，已成國會政治最醜陋的一頁；然而，做過律師和兩屆立委的蔣萬安18日返台時面對相關提問，不但無視這些程序不正義，還稱「他都支持」，雖舉例時技巧性避談「藐視國會」只用「等」概括，但支持國民黨濫權之心昭然若揭。

林延鳳表示，以藍、白立委推動之「藐視國會」修法範疇，包含禁止官員「反質詢」、「無故不提供資料」以及備詢時「虛偽陳述」等，無不都是蔣萬安等市府官員在議會備詢時之傑作！包含過去答詢「雙城論壇」時不斷「跳針」還反嗆民進黨議員，雞蛋問題索資提供「AB稿」、「大小眼」，寶林茶室稽查資料不提供議員卻能在立委徐巧芯手上等，甚至還和國民黨議員一搭一唱，誣指「中央護航寶林茶室」、「民進黨公職釋放假消息」等，她諷刺，若是依照藍、白擴權法案「蔣萬安等市府官員早就被罰到破產、關到生瘡」，而國民黨議員有時間開記者會聲援在立法院作亂的同黨立委，卻不用同樣標準及修法草案要求蔣萬安「比照相關條文以身作則」，而民眾黨議員過去在議會質詢北士科案或台智光案，為了護航主席柯文哲在市長任內的爛攤，東一句「蔣萬安說謊」、西一句「蔣萬安蓋牌不給資料」，卻也未要提出比照黃國昌的擴權法案約束蔣萬安，根本都是雙標，也突顯藍、白就是「假改革、真鬥爭」。

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