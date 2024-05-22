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獨家／宋柏緯國中慘遭同學霸凌！改變2事仍不被認同　吐受傷心聲

▲宋柏緯坦承因為外型與個性的關係，國中時遭到同學言語霸凌，他為此曬黑、壓低聲線講話，但還是沒有被認同。（圖／宋柏緯Instagram）
▲宋柏緯坦承因為外型與個性的關係，國中時遭到同學言語霸凌，他為此曬黑、壓低聲線講話，但還是沒有被認同。（圖／宋柏緯Instagram）

記者黃雅琪／台北報導

宋柏緯、初孟軒在主演新電影《環南時候》上演大膽BL情節，自小受到媽媽、姊姊影響甚遠的宋柏緯，接受《NOWnews今日新聞》專訪時透露，青春期時因為個性溫柔、外型俊美的關係，常被同學調侃：「小娘炮、小白臉！」令他小小的心靈受到打擊，更為此自我改變，希望能改善同儕的觀感。

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▲曾經因為同儕批評受傷，宋柏緯長大後漸漸學會接受真實的自己。（圖／宋柏緯Instagram）
▲曾經因為同儕批評受傷，宋柏緯長大後漸漸學會接受真實的自己。（圖／宋柏緯Instagram）
▲《環南時候》主演宋柏緯（左）、初孟軒。（圖／記者葉政勳攝影）
▲《環南時候》主演宋柏緯（左）、初孟軒，兩人現場搞笑裝MAN講話。（圖／記者葉政勳攝影）
「被女性的愛包圍著長大！」宋柏緯從小就和媽媽、姊姊感情緊密，生長在女人國對他後天影響很多：「青春期可能有一些陰柔，那時候身邊的同儕可能會開一些玩笑『你這個小白臉、小娘炮』，我一開始會覺得有點受傷！」後來他決心刻意曬黑、講話裝MAN，希望藉此改變同儕對他的看法。

訪談到一半，宋柏緯還現場與初孟軒示範起來，男人裝MAN的講話方式：「欸你今天好嗎？啊！你最近過得怎麼樣？」刻意壓低音頻講話，只為讓自己更能被同儕接受，無奈仍改變不了言語霸凌的狀況，但隨著時間與歲月的推進，宋柏緯也學會接納原本的自己，不必為誰改變。

跟好友許光漢反攻韓國　宋柏緯擄獲泡菜妹的心

即將年滿30歲，宋柏緯開始意識到需要勤於運動、增強體能，最近努力健身練身材的他，笑說：「還在努力中，等他練一下！」之前隨著時尚品牌前往韓國拍攝帥照，宋柏緯驚喜收穫大批泡菜妹的心，對於追隨好友許光漢「反攻韓國」的腳步，宋柏緯經紀人也抱著樂觀其成的心情，期望能拓展事業版圖。

宋柏緯小檔案
出生：1994年11月4日
戲劇代表作品：
《愛情白皮書》
《墜愛》
《若是一個人》
電影代表作品：
《共犯》
《黑的教育》
《環南時候》
音樂代表作品：
《Outline Vol.1》
《一天的交界》

▲宋柏緯隨品牌前往韓國拍攝時尚照。（圖／宋柏緯Instagram）
▲▼宋柏緯日前隨品牌前往韓國拍攝時尚照。（圖／宋柏緯Instagram）
▲宋柏緯隨品牌前往韓國拍攝時尚照。（圖／宋柏緯Instagram）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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