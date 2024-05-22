獨家／宋柏緯國中慘遭同學霸凌！改變2事仍不被認同　吐受傷心聲

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訪談到一半，宋柏緯還現場與初孟軒示範起來，男人裝MAN的講話方式：「欸你今天好嗎？啊！你最近過得怎麼樣？」刻意壓低音頻講話，只為讓自己更能被同儕接受，無奈仍改變不了言語霸凌的狀況，但隨著時間與歲月的推進，宋柏緯也學會接納原本的自己，不必為誰改變。
跟好友許光漢反攻韓國 宋柏緯擄獲泡菜妹的心
即將年滿30歲，宋柏緯開始意識到需要勤於運動、增強體能，最近努力健身練身材的他，笑說：「還在努力中，等他練一下！」之前隨著時尚品牌前往韓國拍攝帥照，宋柏緯驚喜收穫大批泡菜妹的心，對於追隨好友許光漢「反攻韓國」的腳步，宋柏緯經紀人也抱著樂觀其成的心情，期望能拓展事業版圖。
宋柏緯小檔案
出生：1994年11月4日
戲劇代表作品：
《愛情白皮書》
《墜愛》
《若是一個人》
電影代表作品：
《共犯》
《黑的教育》
《環南時候》
音樂代表作品：
《Outline Vol.1》
《一天的交界》
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110