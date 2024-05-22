侯佩岑、歐陽娜娜PO央視貼文！高喊台獨死路一條：台灣將回歸祖國
中國大陸央視等官媒今（22）日上午突然發布大外宣文章，聲明：「台獨死路一條，中國終將實現完全統一！」疑似回應總統賴清德20日的一句「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，除了大陸明星按照慣例主動轉發，台灣藝人侯佩岑、歐陽娜娜也轉分享，侯佩岑還高喊：「台灣必將回歸祖國的懷抱！」
記者楊穎軒／綜合報導
央視今天早上發文寫下：「台灣從來不是一個國家也永遠不會成為一個國家，台獨死路一條，祖國統一勢不可擋！中國終將實現完全統一！」侯佩岑下午在微博轉發，寫道：「中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國的懷抱！」
侯佩岑此舉獲得大批大陸人肯定和欣慰，「給侯主播點讚，不愧是我喜歡了20年的女人」、「姐姐從始至終思想統一！我愛的優秀的姐姐侯佩岑值得我一輩子追隨喜歡」、「好棒，佩岑姐姐！勇敢表明立場，記得小時候看您拜訪，都表明台灣省，自豪地說是中國人！硬氣」、「根正苗紅的姐姐！期待台灣回到祖國懷抱的那天，然後到台灣找姐姐！」
而歐陽娜娜則搶在侯佩岑幾分鐘前發文，其於大陸一線明星如黃曉明、迪麗熱巴、鄧超、范冰冰、周迅、馮紹峰、周冬雨、胡歌、Angelababy及新生代流量藝人肖戰、易烊千璽、黃景瑜、白敬亭、吳磊、王鶴棣、楊洋、魏大勛、許魏洲、許凱、王一博、鹿晗、張藝興、蔡徐坤、范丞丞、王源等人也隨即轉發官媒貼文，以表對祖國的忠誠。