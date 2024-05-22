獨／中捷長髮男「絕版衣染血」！眾想自費送新衣 GU：遺憾已停產
台中捷運昨（21）日發生隨機砍人案，20歲洪姓嫌犯帶著3把刀進入捷運站，隨後在車廂內亮刀攻擊其他乘客，一名28歲許姓長髮男，英勇挺身壓制兇嫌，奮力抵抗當中導致許男臉部掛彩血流不止，當時身上穿著的GU絕版上衣也引發關注，即便衣服染上大量鮮血加破損，許男的女友仍為他洗淨並留存下來，不少熱心網友表示想自掏腰包贈送一件全新品，不過GU官方遺憾透露同款上衣已停產且無庫存，但GU也告訴《NOWnews》記者，「今天有傳訊關心當事者，也有收到回覆了」。
記者鍾怡婷/綜合報導
中捷隨機砍人案發生不久後，英雄「長髮男」許男的女友在Threads上發文，PO出許男受傷染血的衣物，寫道醫護人員詢問衣服剪開了是否要扔掉，「想想這件好像是GU的攻殼機動隊聯名版上衣，我男友一定很捨不得丟吧，就先留著了」。
今（22）日她也曬出衣物洗淨後的照片，「昨天在病房男友笑著說這件是戰袍，就算不穿也可以裱框當紀念，還說反正他買oversize，修邊縫完之後也能繼續穿，太好了呢」。
由於這件「浴血戰袍」是GU的攻殼機動隊聯名版限量上衣，竟有不少民眾聯絡GU，表示想要自掏腰包轉贈給許男，而GU則遺憾回應，「本公司譴責任何形式的暴力，也感謝見義勇為阻止傷害擴大的英雄們。同時，GU全體期盼傷者能盡快脫離險境、早日康復。非常感謝GU的商品受到顧客的喜愛，然該商品為2020年限定的聯名商品，目前已停產且亦無庫存，因此非常遺憾無法再提供同款商品，本公司將會再與當事者取得聯繫，並表達慰問與關心。」
GU今（22）日透露，已聯繫上許先生，關心其後續狀況及表達慰問，也說明了商品的狀況，並獲得了他的回覆。至於詳細狀況考量當事人隱私，不方便多透露。