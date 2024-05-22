多國承認巴勒斯坦國！以色列宣布召回大使抗議　痛批愚蠢且不公正

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卡茨強調，召回大使是為了向這些國家發出明確的訊息：「面對那些破壞國家主權、危害國家安全的人，以色列不會保持沉默」。卡茨也痛批這些國家承認巴勒斯坦國等於向世界釋放出「恐怖主義有所回報」的錯誤訊息，「哈馬斯實施了令人髮指的大規模屠殺，這些國家卻以承認巴勒斯坦國來作為回報」。
卡茨譴責承認巴勒斯坦國是不公正且愚蠢，助長了哈馬斯和伊朗聖戰分子，破壞了和平的機會以及以色列帶回人質的努力。卡茨最後強調，這些「愚蠢行為」不會阻止以色列的行動，「我們決心實現目標：恢復公民的安全、殲滅哈馬斯、將人質帶回家」。
對於宣布承認巴勒斯坦國，愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）表示這是達成和平的唯一可靠途徑，並稱做正確的事無須「無限期地等待」。西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）則強調承認巴勒斯坦國不等於支持哈馬斯，也並非反對以色列，而是支持「和平與共存」。挪威首相斯托爾（Jonas Gahr Store）也表示承認巴勒斯坦國是實現中東和平的先決條件。
《BBC》報導分析，挪威、愛爾蘭和西班牙的舉動意義重大，雖然不會立即改變當地現況，但是這形同打出一張外交牌，挪威、愛爾蘭和西班牙期待能夠後續推動更多國家加入，且已經有許多阿拉伯國家表態，只有西方世界先承認巴勒斯坦國，阿拉伯國家才願意協助監督並參與加薩重建。
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