快訊／黃勇傳首度公開現身！神情凝重向球團致歉：我想重回職棒

林書豪認為台籃「球隊太少」！在例行賽太常遇到　季後賽感受不強

▲林書豪受訪時表示，他認為PLG聯盟的球隊比較少，因此感覺起來例行賽和季後賽的差異不大，也希望未來能增加更多球隊，讓對戰組合更豐富。（圖／新北國王提供）
▲林書豪受訪時表示，他認為PLG聯盟的球隊比較少，因此感覺起來例行賽和季後賽的差異不大，也希望未來能增加更多球隊，讓對戰組合更豐富。（圖／新北國王提供）

記者黃建霖/綜合報導

P.League+季後賽即將開打，新北國王今（22）日在主場進行練球，首輪將對上福爾摩沙夢想家。談到對於在台灣職籃打季後賽的感想，國王明星後衛林書豪受訪時表示，他認為PLG聯盟的球隊比較少，因此感覺起來例行賽和季後賽的差異不大，也希望未來能增加更多球隊，讓對戰組合更豐富

我是廣告 請繼續往下閱讀
林書豪在NBA季後賽經驗豐富　還隨暴龍奪冠過

林書豪過去在NBA打過6輪季後賽，分別是在休士頓火箭時對上奧克拉荷馬雷霆和波特蘭拓荒者；在夏洛特黃蜂時期對邁阿密熱火；以及參與多倫多暴龍4輪的奪冠賽季，對上奧蘭多魔術、費城76人、密爾瓦基公鹿和金州勇士。總計他在NBA打過25場，場均出賽19.1分鐘，可以得到7.2分2.0籃板2.2助攻。

在CBA林書豪也有季後賽經驗，2020年幫助北京首鋼打進到四強戰，最終不敵衛冕軍廣東宏遠。而去年他來到PLG後，一度有機會幫助高雄鋼鐵人從墊底翻身，可惜在最後一場輸給了夢想家，無緣晉級。

林書豪認為球隊太少　期待能增隊

這次有機會和國王隊球員攜手挑戰季後賽旅程，林書豪表示自己很期待，但也坦言台灣職籃的球隊比較少，「太容易遇到一樣的對手」，因此他希望未來能有更多球隊，豐富對戰組合，也讓交手上增加一些新鮮感和樂趣。

「例行賽不要是一連打領航猿4場或夢想家4場，（球隊多一點的話）就可以對上不同的球隊，這樣季後賽和季賽會感覺起來比較不一樣。」國王首輪將對上夢想家，這一季兩隊8次交手，他們輸了6次，在這一組對戰組合中處於劣勢。

林書豪也表示，今年他們就有如國王季後賽口號「OVERCOME」一樣充滿考驗，球隊遭遇傷兵和一些人員進出名單的問題，團隊配合時間較少。不過自己目前身體狀態很好，希望可以找到上下團結一心的那種感覺，衝擊冠軍。

林書豪來不及見奶奶最後一面！父哀嘆：沒辦法看孫子在台灣打球

NBA／曾借沙發給林書豪睡！只有3%機率　老鷹總管首度抽中狀元籤

PLG／國王突宣布林書豪等6名主力輪休！攻城獅收大禮拚季後賽門票

PLG／新北國王101：95勝富邦勇士！林書豪砍27分　賽後調侃楊敬敏

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代