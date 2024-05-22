林書豪認為台籃「球隊太少」！在例行賽太常遇到　季後賽感受不強

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林書豪過去在NBA打過6輪季後賽，分別是在休士頓火箭時對上奧克拉荷馬雷霆和波特蘭拓荒者；在夏洛特黃蜂時期對邁阿密熱火；以及參與多倫多暴龍4輪的奪冠賽季，對上奧蘭多魔術、費城76人、密爾瓦基公鹿和金州勇士。總計他在NBA打過25場，場均出賽19.1分鐘，可以得到7.2分2.0籃板2.2助攻。
在CBA林書豪也有季後賽經驗，2020年幫助北京首鋼打進到四強戰，最終不敵衛冕軍廣東宏遠。而去年他來到PLG後，一度有機會幫助高雄鋼鐵人從墊底翻身，可惜在最後一場輸給了夢想家，無緣晉級。
林書豪認為球隊太少 期待能增隊
這次有機會和國王隊球員攜手挑戰季後賽旅程，林書豪表示自己很期待，但也坦言台灣職籃的球隊比較少，「太容易遇到一樣的對手」，因此他希望未來能有更多球隊，豐富對戰組合，也讓交手上增加一些新鮮感和樂趣。
「例行賽不要是一連打領航猿4場或夢想家4場，（球隊多一點的話）就可以對上不同的球隊，這樣季後賽和季賽會感覺起來比較不一樣。」國王首輪將對上夢想家，這一季兩隊8次交手，他們輸了6次，在這一組對戰組合中處於劣勢。
林書豪也表示，今年他們就有如國王季後賽口號「OVERCOME」一樣充滿考驗，球隊遭遇傷兵和一些人員進出名單的問題，團隊配合時間較少。不過自己目前身體狀態很好，希望可以找到上下團結一心的那種感覺，衝擊冠軍。