《芙莉歐莎》爛番茄85%高分！首波評價出爐：令人驚嘆的搖滾史詩
鬼才導演喬治米勒的全新作品《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》，近期於世界各地舉行首映，獲得眾人喜愛與好評：「是令人驚嘆的搖滾史詩」、「將電影動作提升到了新高度」，在影評網站爛番茄也拿下85％高分新鮮認證；電影昨（21）日釋出精彩片段，片段將芙莉歐莎的旅程分成三個篇章：〈開啟史詩旅程〉、〈戰士覺醒〉及〈復仇狂飆〉，狂暴又精彩的場面更加提升影迷期待值。
記者黃雅琪／綜合報導
女主角安雅泰勒喬伊（飾演芙莉歐莎）認為，芙莉歐莎是個想法非常直線型的人，當她認定一件事時，就會不惜一切代價要實現它：「導演喬治米勒精心設計的故事的迷人之處在於，一旦她看到這種可能性變得越來越小，那就會引發所有的後續效應，她現在無法展現她的決心和精力，一旦發生這種情況，一切都會轉向狄門特斯，她把所有的痛苦、失落，一切都傾注在這個人身上。」
男主角克里斯漢斯沃（飾演狄門特斯）則認為，狄門特斯是個複雜的人，他完全是荒地世界的產物，傾向於公開展示暴力，藉此在信眾隊伍中灌輸恐懼和實現控制：「就像他對芙莉歐莎的態度，他想讓她變得更堅強，他說他是為了她才這麼做的。當然，這可能是殘酷和悲慘的，但她會挺過未來所面臨的一切。然後他們之間的關係就變得非常複雜，他開始在某種程度上看到這個人的純真和純潔，這代表了他所失去的東西。」
在第一篇章〈開啟史詩旅程〉中，隨著文明世界的崩解，年輕的芙莉歐莎從原本的家園眾母綠地被掠走，落入軍閥狄門特斯領導的重機幫派手中。在〈戰士覺醒〉篇章中，芙莉歐莎正幫忙打造武裝運輸車，因為她想偷偷藏身在車上偷渡出去，之後被傑克禁衛官發現，芙莉歐莎與他合作，學習如何成為一名精良的戰士，並與傑克建立友誼。在〈復仇狂飆〉篇章中，芙莉歐莎追捕著狄門特斯，曝光更多飛車追逐、爆破場面，令人腎上腺素飆升。《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》全台熱映中。