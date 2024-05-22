立法院備質詢處女秀！文化部長李遠自評80分：比北市議會好太多了
520甫上任的文化部長李遠，今（22）日首度赴立法院接受備質詢，會後被媒體問及初次表現，李遠自評80分，認為自己的表現「比我想像中好」，還稱跟過去在北市府工作期間接受台北市議會質詢相比「好太多了」、「我經過磨練，情緒不會起伏太大」，總結首次站上質詢台「幾乎是一個心靈交流」。
記者林莞茜／綜合報導
李遠新官上任，首次到立法院報告，見許多委員質詢時拿出他過往寫的書，讓他覺得立法院沒讓她想像中那麼害怕，尤其50年來很多創作似乎跟許多立委一起成長，自認委員們對他也不錯，敵意也不會那麼重「我覺得大家的質詢都合理」，不把立法院質詢看作是「你來我往的攻防」反而看作是教訓，「對我們整個文化部是個很大的教訓」。
而外界提及「文化黑潮計畫」是否改成「野黑潮」，李遠對此表示「我覺得黑潮就是黑潮，而且是史哲部長提出來的」，還透露4月宣布將接掌文化部長當天，他去做了睡眠呼吸中止的檢查，後來做了一個夢，腦海閃過的是「野溪之樹」，讓他突然有個念頭顯現「我忽然覺得，到我這個年齡該做的事情不是什麼潮流了，而是把每條溪水弄乾淨」，就像是野溪之樹，只要野溪乾淨了，樹就會好好生長。
李遠還說，這次跟過去在北市府工作期間，接受台北市議會質詢相比「現在好太多了，我經過磨練，情緒不會起伏太大」，還因此體悟到但「當我真心分享我的想法後，很多委員也知道是講出真心的東西，也許就比較不會那麼有敵意。」