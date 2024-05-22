海生館響應「世界海洋日」6/8精彩活動與海洋保育零距離

聯合國將6月8日訂為「世界海洋日」，屏東海生館於6月8日邀請民眾入館響應「世界海洋日」，激發為海洋盡一份力的行動力。當天將舉辦淨灘、闖關科教、趣味DIY等一系列精采且寓教於樂的活動，此外，也將可下潛至深海的水下無人載具ROV移至現場，提供遊客體驗水下探勘的嶄新探索。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲將於現場架設水下環景VR、水下無人載具ROV讓民眾體驗水下探勘和採樣過程。（圖／屏東海生館提供）聯合國公布2024年世界海洋日主題為「喚醒新深度 Awaken New Depths」，強調我們沒有時間「眼不見為淨」，亟需改變自己與海洋的關係，我們必須喚醒新深度。為此屏東海生館於6月8日世界海洋日當天早上9點至11點舉行「淨化行動」，活動過程中蒐集的垃圾將於上岸後分類，接著由解說員帶民眾認識何謂「海漂垃圾」，深刻理解日常做好垃圾分類和減量的重要性。淨灘活動採線上預約及現場免費報名，額滿為止，但當日需另購票入館，活動結束時，海生館加碼贈送每位參加者獨家海洋生物杯墊及海生館限定帽子。▲屏東海生館於6月8日「世界海洋日」將舉辦淨灘、闖關科教、趣味DIY等一系列精采且寓教於樂的活動。（圖／屏東海生館提供）適逢端午連續假期第一天，屏東海生館於世界海洋日當天舉辦多項活動適合全家大小共同體驗，利用輕鬆有趣的方式使民眾深刻認識海洋廢棄物的危害，以及如何回收且有效再利用。包含「闖關科教活動」帶民眾認識人造漁具如何危害海洋生態、「趣味DIY」一起親手製作環保小工具；更於現場架設水下環景VR、水下無人載具ROV讓民眾體驗水下探勘和採樣過程。當天也將邀請研究海洋、古生物學識多年的李世緯教授舉辦「鯨之生-深海食物鏈」講座，帶民眾認識「鯨落」對海洋生態的意義，講座採線上預約免費報名，額滿為止，但當日需另購票入館，並贈送每位參加者環保玻璃吸管一組。路竹高中舊校舍修繕改建 教育局：安全無虞、全力協助改建工事限時一週早鳥優惠！高美館國際特展「瞬間」5/25開搶高市教育節超精采！23校攜手打造技職嘉年華龍耀麥森瓷器特展漢來登場 麥森大師精彩獻藝