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天氣預報／雨還沒下完！明還要防大雷雨　下週二「更強鋒面」殺到

▲鋒面持續影響台灣天氣，明日全台仍要留意「短暫陣雨或局部雷雨」，其中在西半部山區和東半部會有局部大雨出現。（圖／記者葉政勳攝）
▲鋒面持續影響台灣天氣，明日全台仍要留意「短暫陣雨或局部雷雨」，其中在西半部山區和東半部會有局部大雨出現。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

鋒面持續影響台灣天氣，中央氣象署提醒，明（23）日全台仍要留意「短暫陣雨或局部雷雨」，其中在西半部山區和東半部會有局部大雨出現，週五（5/24）鋒面才會漸漸遠離，下週二（5/28）則有新一波鋒面抵達，配合西南季風，降雨可能會比本週明顯，此外，菲律賓東方海面將有熱帶擾動發展，是否成為颱風有待觀察。

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明天天氣仍不穩定　週末鋒面遠離雨才趨緩

氣象署預報員李孟軒指出，今（22）日中午過後，鋒面不穩定的對流和熱力作用影響，許多縣市都有明顯降雨，明天中部以北、東北部及澎湖、金門、馬祖還是有短暫陣雨或局部雷雨，西半部山區和東半部有局部大雨，週五、週六鋒面往北遠離，各地降雨趨緩，僅中部以北、東半部及南部山區有局部陣雨，其它地區有午後雷陣雨。

明日氣溫部分，北部攝氏23至27度、中部攝氏25至32度、南部攝氏27至32度、花東攝氏25至30度。

▲本波鋒面帶來的雨勢預估延續至週四，週五降雨趨緩，下週二則有一波更強的鋒面。（圖／中央氣象署提供）
▲本波鋒面帶來的雨勢預估延續至週四，週五降雨趨緩，下週二則有一波更強的鋒面。（圖／中央氣象署提供）
下週二更強梅雨鋒面報到　留意「艾維尼」颱風恐生成

李孟軒說明，週日至下週一（5/26至5/27）鋒面進一步遠離，風向也悚西南風轉為「偏南風」，因此降雨主要是「午後雷陣雨」，不過很快的，下週二右有新一波鋒面影響，配合「西南季風」大環境的建立，替全台各地帶來的降雨會更加顯著，實際影響時間及降雨量不確定性大，民眾請持續關注。

此外，菲律賓東方海面有熱帶系統正在發展，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，週五晚上，菲律賓東方外海「熱帶性低氣壓」的生成機率有70%至80%，下週二發展為颱風的機率約30％至40％，因此颱風「艾維尼」的生成機率偏低，主要原因是台灣附近下週有鋒面，兩個大低壓帶會導致「垂直風切」增強，颱風就不易發展。
 

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