高虹安扯老柯助理也捐薪 柯建銘轟鬼扯「只有加薪、絕無回捐！」
台北地方法院審理高虹安涉詐領助理費案，今（22）日開庭時高虹安表示，助理回捐零用金在立法院行之有年，稱民進黨立院黨團總召柯建銘也是如此，並非她獨創。對此柯建銘駁斥，30多年來辦公室只有加薪，絕無回捐，否則助理早離職他就，籲好好面對司法勿鬼扯，「犯罪就是犯罪。趕快認罪吧！」
記者陳威叡／台北報導
對於遭指辦公室助理也捐薪，柯建銘對此提出四點聲明，請高虹安好好面對司法，不要轉移焦點，試圖脫罪，首先是他辦公室助理的穩定性，是全立院最高，培養出很多專業、資深的幕僚，因此包括新內閣府部長、次長，皆有出自辦公室經多年歷練的資深同仁。
其次，辦公室有30年、20多年等長期工作之專業、資深助理多人，為立法院之最，整個辦公室之國會助理年資加起來近200年。
第三，辦公室助理薪資、福利，甚至有獎補助進修（4人取得博士學位、3位博士候選人），皆以自己薪資及財務能力盡力為之，才能營造穩定的助理工作環境，當然助理薪資為立院其他辦公室比較相對優渥。
第四，30多年來辦公室只有加薪，絕無回捐，否則助理早離職他就，如何培養如此多之資深專業助理？眾所週知，請勿亂言。呼籲高虹安好好面對司法，勿鬼扯辦公室及任何立法院資深立委辦公室有回捐之事，如此並非阻卻違法事由，「犯罪就是犯罪。趕快認罪吧！」