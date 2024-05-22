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好市多不只無條件退貨！「隱藏3服務」曝光　官方認證：全都免費

▲美式賣場好市多過去以近乎「無條件的退貨」而闖出好口碑，賣場內更有著許多獨賣商品，吸引大批民眾加入會員。（圖／記者徐銘穗攝）
▲美式賣場好市多過去以近乎「無條件的退貨」而闖出好口碑，賣場內更有著許多獨賣商品，吸引大批民眾加入會員。（圖／記者徐銘穗攝）

記者潘毅／綜合報導

美式賣場好市多過去以近乎「無條件的退貨」而闖出好口碑，賣場內更有著許多獨賣商品，吸引大批民眾加入會員。近期好市多官方親自揭露，賣場內還有「3種隱藏服務」都免費，而會員到國外，還能用簡單步驟開啟國際會員卡。

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好市多3種隱藏免費服務曝光！愛車族有福了

台灣好市多官方近期在IG上公布「你所不知道的會員權益攻略」，提到了會員可享有3大隱藏服務，包括「免費聽力測試」、「免費輪胎氮氣填充、胎壓檢測、電瓶檢測」，及「免費眼鏡諮詢服務」，相關服務人員皆有通過專業訓練與國家考試合格。

▲近期好市多官方親自揭露，賣場內還有「3種隱藏服務」都免費。（圖／翻攝好市多IG）
▲近期好市多官方親自揭露，賣場內還有「3種隱藏服務」都免費。（圖／翻攝好市多IG）
好市多會員出國也通！開通步驟超簡單

此外，好市多官方也提到，會員「一卡全球通用」，透過官方APP簡單3個步驟，會員不用帶實體卡片，就能開啟國際電子會員卡。開通步驟：前往APP註冊電子會員→至「賣場會員部開通」→點選「國際電子會員卡」即完成。

好市多「無條件退貨」也有極限！10種類商品絕不收回

好市多的退貨機制，對於會員相當寬容，大多數商品都可以無條件退貨，並獲得全額退款。不過仍有些商品售出後，賣場方很難接受退貨。

▲近日美式賣場COSTCO好市多一款獨家「順暢神飲」綠色綜合果蔬汁，受到網友熱論是每喝必拉的新款清腸神器，內行會員透露「比早餐店大冰奶有效！」讓許多有便秘困擾的人，相當感興趣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲好市多的退貨機制，對於會員相當寬容，大多數商品都可以無條件退貨，並獲得全額退款（圖／記者蕭涵云攝）
知名購物指南網站「Cheapism」就曾撰文指出，包含「消毒紙巾、衛生紙」、「菸酒類」、「輪胎」、「米」、「電池」、「已腐爛食物」、「穿著過的內衣褲」、「肥皂」、「購買太久的東西」、「貴重珠寶（超過1克拉鑽戒）」

專家提到，上述物品不接受退貨的主因，多半都是考量到衛生疑慮，而香菸酒類部分，則與法令規定有關。且Costco退貨政策相當寬容，但仍有許多產品設有90天的退貨期限，超出這個時間就很難退貨。

貴重珠寶部分，則是擔心品項真偽，因此客人若想要退貨，則必須準備好鑑定證書及購買證明，且退貨後，只能獲得等值價格的好市多消費抵用額度。

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