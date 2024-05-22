蕾哈娜跑去中國做煎餅！震驚網友 CNN：迎合人民幣推銷美妝品牌
美國流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）近日前往中國，在上海親手製作「煎餅果子」，還與許多網紅親切合影拍照，然後又參與3場直播賣貨，讓中國粉絲又驚又喜。美國天后跑去上海小吃攤做煎餅確實非常有反差，成功製造話題。對此，《CNN》指出蕾哈娜不只是歌手還是一位商業大亨，擁有自己的美妝和內衣品牌，而她的中國行顯然是為了迎合利潤豐厚的人民幣市場。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，蕾哈娜穿著全身黑的俐落套裝，出席個人美妝品牌在上海舉辦的快閃店活動，同時「接地氣」地在現場攤販做起煎餅果子，煎餅果子是中國知名的平價國民小吃，蕾哈娜著黑手套打蛋、撒蔥、攤餅，罕見畫面立即在中國的社群網路掀起話題。
蕾哈娜今年4月才登上《Vogue》中國版封面，在中國深受喜愛，被認為是欣賞中國文化的美國明星，而她親身做煎餅再次強化了這個形象，讓蕾哈娜在中國更加受到年輕人喜愛。報導指出，堪稱是「大師級的行銷手法」，展現了如何成功打入網路市場。蕾哈娜還參與了3場在抖音上的直播，販賣自家美妝品牌的化妝品，直播期間的相關關鍵字在微博帶來超過8000萬次瀏覽量。
實際前往微博查看，許多中國網友封蕾哈娜為「山東天后」（因為她的熱門歌曲《We Found Love》，唸起來就像是「濰坊的愛」，而濰坊是山東的一個城市），有人呼籲她直接參加歌手節目踢館，還有網友大讚蕾哈娜幫忙「輸出中國文化」。