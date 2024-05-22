英國港諜案離奇事件！英前移民官出庭前「不明原因」身亡
香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理袁松彪（63歲）、衛志良（38歲）、以及37歲的崔克特（Matthew Trickett）等3人本月2日被控違反英國「國家安全法」陸續被捕，原於24日崔克特即將出庭，但就在出庭前，處於保釋期間的崔克特突然離奇在公園內暴斃身亡。
國際中心顏得智／綜合報導
根據BBC報導，崔克特生前曾在英國皇家海軍服役6年，後成為英國內政部的移民官員，並擔任一家名為「MTR諮詢」的保安公司董事。
崔克特被控在去年12月20日到今年5月2日期間，於英國協助香港情報部門，違反英國國安法，協助香港情報部門在英國進行間諜及外國干涉活動。蒐集訊息並監視以及涉及欺詐行為，主要蒐集的情報對象為旅英的香港異議人士，構成向外國情報機構提供實質情報支援。
英國警方當地時間19日下午約5時獲報，有民眾在伯克郡梅登黑德（Maidenhead）的格倫費爾公園（Grenfell Park）發現了崔克特，他在接受緊急救治後被當場宣佈死亡。
崔克特被捕後遭羈押期間，曾向看守所員警提到，一旦獲釋，他可能會自殺。但目前警方仍暫定調為「死因不明」，將擇日驗屍。