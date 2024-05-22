大谷翔平變身「得點圈之鬼」！5月打擊率狂飆近5成　擺脫4月低潮

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大谷翔平本季專職「打者翔平」後，繳出讓球迷驚艷的成績，截至今日為止，打擊率3成56、長打率6成55還有整體攻擊指數（OPS）1.080都是高居全聯盟第一位。不過唯一的罩門，就是大谷翔平在開季的前19個得點圈打擊機會中，只有敲出1支安打，打擊率甚至只有0.053。
4月結束時，雖然略微提升至1成84，但相比其他優異數據，還是顯得有些遜色。然而，進入到5月以後，大谷翔平搖身一變成為「得點圈之鬼」，包含今日的比賽後，總共13個得點圈打擊機會中，敲出6支安打，得點圈打擊率一口氣上升到4成62。
更不用說，大谷翔平於20日的比賽中，在延長賽一、二壘有人的狀況下，敲出右外野平飛的再見安打，幫助道奇3：2氣走辛辛那提紅人，不僅個人數據上升，也確實幫助球隊拿下勝利。
大谷跑出生涯99盗 成日本史上第3人
此戰大谷翔平合計4次打擊，全場擊出2安，為球隊跑回2分，貢獻1分打點，更展現快腿，單場嘗試2次盜壘都成功。本賽季總共跑出13次盜壘，且維持100%的盜壘成功率。
值得一提的是，大谷翔平目前總共在大聯盟生涯累積99次盜壘成功，成為日本史上第3人，距離大聯盟生涯百盜僅差1次，並且有望超越排名第2位的松井稼頭央的102盜。