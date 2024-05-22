國片在外國紅不了！魏德聖嘆「台灣選擇了台積電」 論點慘遭打臉
這幾年來台灣雖然拍了許多引發話題的偶像劇，但是在電影部分，市場反應仍處於低迷狀態，就連年初引爆話題的《周處除三害》，都是在中國大陸上映後，才又紅回台灣。近期名導魏德聖日前接受網紅「酷的夢」專訪，談及「國片為何紅不到國外」，魏導則把原因直指「台灣選擇台積電」，還拿韓國來對比，完整論點卻引發大批網友吐槽。
記者潘毅／綜合報導
國片市場低迷許久！魏德聖直指問題根源
魏德聖近期在Youtube網紅「酷的夢 Ku’s dream」的Podcast節目街上專訪，酷的夢問及「為什麼台灣的電影在國外比較不紅？」魏導則表示，「電影、電視等影視產業是最容易獲取文化認同的渠道，因為影視即生活，只是台灣在經濟即將起飛時選擇積極發展科技業，韓國不一樣，他們選擇了娛樂，並透過娛樂包裝將韓國文化傳遞到國際，然後我們（台灣）選擇台積電」。
魏德聖最後無奈大喊，「台積電跟我有什麼關係？沒有關係！這是我最無力感的地方。」
怎料專訪內容播出之後，在網路掀起廣大迴響，大批網友、觀眾紛紛吐槽魏導說法，「當韓國的三星、LG這些科技公司都是塑膠嗎」、「要讓台灣的電影在國外受歡迎，拜託先拍出有水準好片」、「娛樂跟科技產業怎麼看都不會衝突啊，反而是娛樂產業一直在收的補助款，不是科技業賺來的嗎」、「韓國在亞洲金融風暴時破產邊緣，引入了國際貨幣基金，所以只能讓一些包袱產業破產，才全力國家財團化，並大力投資影劇產業」。