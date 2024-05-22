中捷砍人案「10大英雄」曝！合作壓制3刀男　傘哥打錯人眾幫補血

國片在外國紅不了！魏德聖嘆「台灣選擇了台積電」　論點慘遭打臉

▲魏德聖近期在Youtube網紅「酷的夢 Ku’s dream」的Podcast節目街上專訪，談到台灣、韓國電影發展的差異。（圖／翻攝Youtube酷的夢）
▲魏德聖近期在Youtube網紅「酷的夢 Ku’s dream」的Podcast節目街上專訪，談到台灣、韓國電影發展的差異。（圖／翻攝Youtube酷的夢）

記者潘毅／綜合報導

這幾年來台灣雖然拍了許多引發話題的偶像劇，但是在電影部分，市場反應仍處於低迷狀態，就連年初引爆話題的《周處除三害》，都是在中國大陸上映後，才又紅回台灣。近期名導魏德聖日前接受網紅「酷的夢」專訪，談及「國片為何紅不到國外」，魏導則把原因直指「台灣選擇台積電」，還拿韓國來對比，完整論點卻引發大批網友吐槽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲阮經天《周處除三害》台北電影獎提名13項，成為入圍大贏家，評審曝內幕：「我們不是法官。」（圖／台北電影節）
▲由阮經天領銜主演的《周處除三害》，在台灣上映時票房僅4700萬，但在中國卻爆紅，創造超過5億人民幣票房。（圖／台北電影節）
國片市場低迷許久！魏德聖直指問題根源

魏德聖近期在Youtube網紅「酷的夢 Ku’s dream」的Podcast節目街上專訪，酷的夢問及「為什麼台灣的電影在國外比較不紅？」魏導則表示，「電影、電視等影視產業是最容易獲取文化認同的渠道，因為影視即生活，只是台灣在經濟即將起飛時選擇積極發展科技業，韓國不一樣，他們選擇了娛樂，並透過娛樂包裝將韓國文化傳遞到國際，然後我們（台灣）選擇台積電」。

▲魏德聖近期在Youtube網紅「酷的夢 Ku’s dream」的Podcast節目街上專訪。（圖／翻攝Youtube酷的夢）
▲魏德聖近期在Youtube網紅「酷的夢 Ku’s dream」的Podcast節目街上專訪。（圖／翻攝Youtube酷的夢）
魏德聖最後無奈大喊，「台積電跟我有什麼關係？沒有關係！這是我最無力感的地方。」

▲三星GalaxyS24旗艦系列，包含Galaxy S24 UItra、S24+、 S24 共三款機型。（圖／記者周淑萍攝）
▲許多網友認為，韓國還有三星的科技業知名公司，娛樂、科技兩種產業只能二擇一的說法完全說不通。（圖／記者周淑萍攝）
怎料專訪內容播出之後，在網路掀起廣大迴響，大批網友、觀眾紛紛吐槽魏導說法，「當韓國的三星、LG這些科技公司都是塑膠嗎」、「要讓台灣的電影在國外受歡迎，拜託先拍出有水準好片」、「娛樂跟科技產業怎麼看都不會衝突啊，反而是娛樂產業一直在收的補助款，不是科技業賺來的嗎」、「韓國在亞洲金融風暴時破產邊緣，引入了國際貨幣基金，所以只能讓一些包袱產業破產，才全力國家財團化，並大力投資影劇產業」。

▲ILLIT多次遭閔熙珍控訴抄襲NewJeans，ILLIT所屬經紀公司「BELIFT LAB」今日正式向閔熙珍提告。（圖／翻攝自ILLIT官方X）
▲韓國娛樂圈魅力席捲全球，只要韓國女團一發出新歌，一天內衝破千萬點閱是家常便飯。圖為近期當紅女團ILLIT。（圖／翻攝自ILLIT官方X）

台北電影獎／《周處除三害》強勢入圍13項！阮經天、周渝民爭影帝

企鵝妹挑戰二度環台！收入全捐給花蓮　出發4天「已募款6位數」　

獨／龜山島哥吉拉是他創造的！「異常街景」將席捲全台GoogleMaps

超大銀幕爽看NBA總冠軍賽！威秀辦IMAX直播場　球迷笑：會打起來

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載