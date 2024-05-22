實踐企業社會責任！中鋼提高再生水使用占比以穩定生產用水

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王錫欽說，中鋼近日啟動履行高雄市政府和發園區再生水替代案，廠內每日再生水的使用量進一步提升至7.02萬噸，占目前每日補充用水量的比率高達59%，不僅強化中鋼用水韌性，也增加台灣自來水公司第七區管理處調度支援民生用水的空間，具體實踐ESG之企業社會責任。
王錫欽並說，鋼鐵製程需大量用水進行冷卻、抑塵、除銹、潤滑、水封及水淬等用途，一旦缺水，不僅影響生產正常運作，嚴重時可能損害設備，不利下游用鋼產業發展，該公司為穩定生產用水，紓解缺水風險，以4R策略執行水資源管理及推展各項節水方案，包括減少各製程用水(Reduce)、多層次循環水利用(Reuse)、廢水回收純化再利用(Recycle)及再生水取代新水(Replace)，並積極推動多項工程，以降低原水使用，包含廠內廣設廠房屋頂雨水收集回收設施、建置廢水純化場將廠內循環水回收再利用，改造廢熱回收設備減少熱負荷，以及將生產設備更新升級減少冷卻水使用等。
王錫欽指出，鋼鐵業是用水依賴度相對高的產業，中鋼長期以來勵行節約用水及回收水再利用工作，並發展多元水源，目前已有自來水、鳳山溪再生水(含和發再生水替代履行)及臨海再生水等3股水源，可因應及降低枯水期可能帶來之限水風險，並將持續精進水資源管理及開發多元水源，以成為國內第一個大量使用再生水的企業。
王錫欽並指出，中鋼將秉持「沒有最好，只有更好」的理念，依4R策略推動各項節水措施，落實循環經濟，並持續投入海淡水研究開發，穩定及強化中鋼用水韌性外，也能增加台灣自來水公司調度支援民生用水的空間，實踐中鋼與社會共好的永續發展信念。