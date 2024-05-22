GU感謝祭來了！必買百搭單品價格、最低250元起 送插畫家野餐盒
▲日本流行時尚服飾品牌GU將於5月24日至6月2日連續10天推出「感謝祭」，精選男、女、童春夏商品最低250元。（圖／記者鍾怡婷攝）
記者
鍾怡婷/綜合報導
2024-05-22 18:20:35
日本流行時尚服飾品牌GU將於5月24日至6月2日連續10天推出「感謝祭」，精選男、女、童春夏商品最低250元，並且首三日於實體店舖或網路商店單筆消費滿1500元，即贈插畫家「廖瑞秋」設計的「GU質感野餐盒」。此次，UNIQLO將於6月17日（一）推出全新UTGP2024:The Louvre系列UT，以羅浮宮館藏作為靈感進行創作，推出共9款設計上衣。
GU「感謝祭」於5月24日至6月2日連續10天登場，與大人氣插畫家「廖瑞秋」合作， 於指定活動期間完成活動辦法或消費滿額贈，包括5月24日至5月26日感謝祭活動首三日，於 GU實體店舖或網路商店單筆消費滿1500元，即贈插畫家廖瑞秋設計的「GU質感野餐盒」一組；5月27日至6月2日活動期間，於GU門市、網路商店單筆消費不限金額，贈送「GU X 插畫家廖瑞秋設計貼紙」乙組（若為門市結帳需出示追蹤GU IG）。 GU「女裝開領Polo衫」感謝祭特價290元，是簡約風穿搭必入手單品；喜歡層次感穿搭，GU推薦著用「女裝垂墜襯衫」感謝祭特價350元，選擇同色系上衣，將襯衫作為層次穿搭點綴，下身則可選擇設計乾淨俐落的西裝褲或寬褲，輕鬆拿捏簡約風的鬆弛時尚感！ ▲GU「感謝祭」與大人氣插畫家「廖瑞秋」合作，於指定活動期間完成活動辦法或消費滿額，就有機會獲得野餐盒。（圖／GU提供）
優惠必買還有「女裝DRY迷你T恤」、簡單中帶點紋理巧思的「女裝羅紋迷你T恤」、能大方展露肩膀線條的「女裝削肩坦克背心」等，以上百搭單品可參加指定款任兩件折100元優惠，原價290元、平均特價250元入手。
男生則推薦可以穿上感謝祭限定的「男裝DRY雙面織紋連帽上衣」感謝祭優惠價590元，或「男裝oversized T恤」感謝祭優惠價390元，搭配上男女適穿的「休閒及膝短褲」或是輕盈舒適的「尼龍工作短褲」，都能輕鬆打造夏日清爽時尚穿搭！還有男女適穿的「男裝可機洗網眼針織衫」感謝祭優惠價690元，特殊的網眼設計能為整體造型畫龍點睛，無論是單穿或是當作罩衫著用，都能完美融入各種穿搭風格。 ▲GU「女裝開領Polo衫」感謝祭優惠價290元，簡單的V領設計與恰到好處的小領點綴。（圖／GU提供）
此外，深受消費者喜愛的包包配件在感謝祭同樣推出極優回饋價，包含超大容量的「柔軟尼龍弧形肩包」，感謝祭優惠期間只要490元；而「女裝尼龍側邊抽繩包」感謝祭優惠價590元，的側邊抽繩設計可自由變化造型，輕盈柔軟材質，一揹上便能為整體造型增加亮點！
此外，UNIQLO將於6月17日（一）推出全新UTGP2024:The Louvre系列UT，該系列是以T 恤作為創意媒介面向全球的設計比賽。今年的主題是「探索羅浮宮」，串連UNIQLO自2021年起與羅浮宮的合作計畫，參賽者必須以羅浮宮館藏作為靈感進行創作，最終從全球近萬件的參賽作品中脫穎而出九件優秀得獎作品登上UT，參賽者發揮創意巧思重新詮釋經典館藏，打造出此一獨具特色的系列UT。 ▲男女適穿的「男裝可機洗網眼針織衫」感謝祭優惠價690元，特殊的網眼設計能為整體造型畫龍點睛，無論是單穿或是當作罩衫著用，都能完美融入各種穿搭風格。（圖／GU提供） ▲UTGP2024 頒獎典禮，包含Grand Prix在內的五位獲獎者以及評審India Mahdavi、Sarah Andelman皆受邀出席。（圖／UNIQLO提供） ▲參賽者發揮創意巧思重新詮釋經典館藏，最終從全球近萬件的參賽作品中脫穎而出九件優秀得獎作品登上UT。（圖／UNIQLO提供）