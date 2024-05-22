為高雄挹注觀光商機！赫伯羅特郵輪公司漢莎精神號郵輪首航高雄港
赫伯羅特郵輪公司所屬馬爾他籍漢莎精神號郵輪21日首航高雄港，泊靠高雄港旅運中心碼頭，高雄港務分公司與高雄市政府海洋局合作，以在地傳統的迎賓表演，歡迎郵輪旅客到來，並與旅客同樂合跳迎賓舞蹈，展現高雄港的熱情活力。
記者黃守作／高雄報導
高雄港務分公司隨著漢莎精神號郵輪駛進高雄港，以象徵歡迎的噴水儀式熱情迎接，並由高雄港務分公司港務長孫暐炫代表致贈首航紀念牌給漢莎精神號(HANSEATIC Spirit)船長，以資紀念。
赫伯羅特郵輪公司所屬馬爾他籍漢莎精神號郵輪首航高雄港，為今年第3艘首航郵輪，該郵輪總噸位為1.57萬噸、船長138公尺、船寬22公尺、為載客數230人的探險型郵輪，也是今年高雄港國際郵輪預報中，噸位最小的頂級郵輪。
馬爾他籍漢莎精神號郵輪船上設有海景桑拿室，在桑拿室內可一覽碧海藍天的風景，並提供旅客美食饗宴、酒吧、健身房等服務，使旅客在海上愜意舒心的暢遊。
高雄港務分公司港務長孫暐炫表示，此次漢莎精神號郵輪，航程橫跨大洋洲及亞洲，由帛琉出發至菲律賓、台灣、日本、韓國等地，並行經雅浦島、屋久島等生態資源豐富的小島，展開為期18天探索大自然的慢活旅程，漢莎精神號此次在高雄港過夜行程，讓郵輪旅客充分體驗南台灣的人文風情，品嚐道地的特色美食，為高雄旅遊挹注觀光商機。