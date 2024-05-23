今梅雨繼續轟炸！半個台灣防大雨　今年首颱恐生成「路徑大迴轉」

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象署則提及，今天中部以北、東北部及澎湖、金門、馬祖還是有短暫陣雨或局部雷雨，西半部山區和東半部有局部大雨，週五、週六鋒面往北遠離，各地降雨趨緩，僅中部以北、東半部及南部山區有局部陣雨，其它地區有午後雷陣雨。
週日至下週一，鋒面進一步北退到長江流域，台灣天氣由太平洋高壓外圍的東南到偏南風主導，要小心午後雷雨的出現，中午過後在各地山區有局部較大雨勢出現的情況，氣溫也會偏熱，有局部攝氏34至35度或以上高溫發生的機會。
下週二新一波鋒面再度南下，各地天氣將再有比較明顯變化，轉為有陣雨或雷雨的天氣型態，氣象署則說明，下週二新一波有機會配合「西南季風」大環境建立，替全台各地帶來的降雨會更加顯著，實際影響時間及降雨量不確定性大，民眾請持續關注。
此外，針對近期「艾維尼」颱風可能生成的消息，天氣風險公司表示，熱帶擾動未來幾天可能往菲律賓東方海面靠近，不排除有進一步發展為「熱帶性低氣壓或颱風」的機會，不過其路徑會在菲律賓以東就逐漸北轉，並往東北離開，接近台灣的機會較低，不會有明顯的影響，今年到目前為止因為太平洋高壓偏強，海面上一直沒有明顯的擾動成形，首颱也遲遲未出現，這個擾動能否成為今年第一個颱風值得觀察留意。