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今梅雨繼續轟炸！半個台灣防大雨　今年首颱恐生成「路徑大迴轉」

▲梅雨鋒面持續影響，氣象署提醒，今天西半部山區和東半部仍要防範局部大雨。（圖／NOWnews資料照）
▲梅雨鋒面持續影響，氣象署提醒，今天西半部山區和東半部仍要防範局部大雨。（圖／NOWnews資料照）

記者張志浩／綜合報導

今（23）日台灣天氣持續受鋒面影響，天氣風險公司指出，未來一週天氣大致分為3階段，週四至週六（5/25）鋒面在遠離過程，各地天氣仍不穩，週日至下週一 （5/26至5/27）午後雷雨天氣為主，下週二後（5/28）新一波鋒面，全台轉為有雨天氣；菲律賓東南方海面有熱帶擾動系統，不排除發展為今年1號颱風「艾維尼」。

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天氣風險公司說明，今天至週六，鋒面緩慢向北移動，逐漸離開台灣附近，不過受到鋒面前方「西南季風」水氣影響，各地天氣仍不穩定，全台都有「短暫陣雨或雷雨」，白天期間受到熱對流發展的影響，在山區以及近山地區仍有較大雨勢出現的可能性。

中央氣象署則提及，今天中部以北、東北部及澎湖、金門、馬祖還是有短暫陣雨或局部雷雨，西半部山區和東半部有局部大雨，週五、週六鋒面往北遠離，各地降雨趨緩，僅中部以北、東半部及南部山區有局部陣雨，其它地區有午後雷陣雨。

▲本波鋒面帶來的雨勢預估延續至週四，週五降雨趨緩，下週二則有一波更強的鋒面。（圖／中央氣象署提供）
▲本波鋒面帶來的雨勢預估延續至今天，明日降雨趨緩，下週二則有一波更強的鋒面。（圖／中央氣象署提供）
週日至下週一，鋒面進一步北退到長江流域，台灣天氣由太平洋高壓外圍的東南到偏南風主導，要小心午後雷雨的出現，中午過後在各地山區有局部較大雨勢出現的情況，氣溫也會偏熱，有局部攝氏34至35度或以上高溫發生的機會。

下週二新一波鋒面再度南下，各地天氣將再有比較明顯變化，轉為有陣雨或雷雨的天氣型態，氣象署則說明，下週二新一波有機會配合「西南季風」大環境建立，替全台各地帶來的降雨會更加顯著，實際影響時間及降雨量不確定性大，民眾請持續關注。

此外，針對近期「艾維尼」颱風可能生成的消息，天氣風險公司表示，熱帶擾動未來幾天可能往菲律賓東方海面靠近，不排除有進一步發展為「熱帶性低氣壓或颱風」的機會，不過其路徑會在菲律賓以東就逐漸北轉，並往東北離開，接近台灣的機會較低，不會有明顯的影響，今年到目前為止因為太平洋高壓偏強，海面上一直沒有明顯的擾動成形，首颱也遲遲未出現，這個擾動能否成為今年第一個颱風值得觀察留意。

▲菲律賓東南海面的熱帶擾動，未來幾天可能往菲律賓東方海面靠近，不排除有進一步發展為「熱帶性低氣壓或颱風」的機會。（圖／天氣風險 WeatherRisk臉書）
▲菲律賓東南海面的熱帶擾動，未來幾天可能往菲律賓東方海面靠近，不排除有進一步發展為「熱帶性低氣壓或颱風」的機會。（圖／天氣風險 WeatherRisk臉書）

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