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金城武是不是同志？密友斬釘截鐵吐6字　還大爆：他真的想退休了

▲金城武感情狀況如迷霧，密友曾經代為回應性向疑雲。（圖／豆瓣網）
▲金城武感情狀況如迷霧，密友曾經代為回應性向疑雲。（圖／豆瓣網）

記者楊穎軒／綜合報導

超級巨星金城武2018年拍完仍待上映的港片《風林火山》後，近況鮮少被媒體報導，不僅行蹤成謎，50歲的他，感情世界也是隔層神祕面紗，有一說男神已經低調隱婚生子，早年更有對他性向做文章的傳言，對此，導演柳廣輝曾經代好友澄清：「他不是啦！」

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金城武初戀是林葉亭　一票緋聞女友被他否認

攤開金城武的情史簿，初戀女友是知名造型師林葉亭，她與剛入行、年僅18歲的金城武相識並交往，談起相差5歲姐弟戀，後來男方爆紅，這段戀情無疾而終，金城武也傳出和大9歲戈偉如交往，不過感情維持不久便告吹。楊采妮、宮澤理惠、仲間由紀惠、吉村美紀、深田恭子也被爆料和金城武假戲真愛，緋聞對象還有楊麗菁，甚至是經紀人姚宜君，不過都被金城武否認。

▲金城武緋聞女友一籮筐，但都不被本人承認，唯有林葉亭是業界周知、眾人心照不宣的男神舊愛。（圖／豆瓣網）
▲金城武緋聞女友一籮筐，但都不被本人承認，唯有林葉亭是業界周知、眾人心照不宣的男神舊愛。（圖／豆瓣網）
婉拒演出《刻在》　同志密友澄清他不是圈內人

導演柳廣輝和金城武私交不錯，他與母親赴日本旅遊，金城武都會親自當地陪，柳廣輝2020年9月出席國片《刻在你心底的名字》特映會，透露本來邀請金城武演出片中陳昊森中年的角色，但被對方婉拒，坦言金城武真的有退休的念頭，完全不眷戀鎂光燈。

而本身已經出櫃的柳廣輝，為金城武演藝圈少數的摯友，《刻》片監製瞿友寧便發問：「難道！金城武也是（同志）？」柳廣輝立刻笑回：「他不是、不是啦！」

▲柳廣輝幫金城武澄清性向傳聞。（圖／豆瓣網）
▲柳廣輝幫金城武澄清性向傳聞。（圖／豆瓣網）
年初否認娶日本女主播　待時機成熟會公開伴侶

今年2月，金城武被日媒爆料早已結婚，妻子是小1歲日本電視台前人氣女主播馬場典子，對此，女生透過經紀公司表示：「沒有聽說過此事。」《NOWnews今日新聞》求證金城武經紀公司，對方回覆：「完全沒有這樣的事，也不認識女方。」

金城武曾經分享，他對每任女朋友沒有做過什麼特別浪漫的事，也承諾，等到時機成熟就會公布自己的另一半。

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