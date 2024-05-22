全世界最昂貴的一根羽毛！以92萬元成交 一般人想出價都沒資格
韋伯拍賣行（Webb'S）日前拍賣一根紐西蘭鐮嘴垂耳鴉（huia）的羽毛，最終以4萬6521元紐幣成交，約新台幣92萬元，創下全球最昂貴羽毛紀錄。由於鐮嘴垂耳鴉已經絕種，被毛利人視為神聖的存在，因此獲得買家追捧。鐮嘴垂耳鴉的羽毛是紐西蘭政府官方認定的珍寶（taonga tūturu），只有登記有案的收藏家才能購買，且未經文化和遺產部許可不得攜帶出境。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，鐮嘴垂耳鴉以跳躍能力和美麗的羽毛聞名，羽毛尾端有一抹獨特的白色，過去經常被毛利人酋長及其家人佩戴作為頭飾，也常被拿來送禮或是交易。 根據紐西蘭博物館報告，最後一次確認鐮嘴垂耳鴉被目擊的紀錄已經是1907年的事了，幾乎可說鐮嘴垂耳鴉如今已經絕種。
韋伯拍賣行的裝飾藝術主管莫里斯（Leah Morris）表示，這次拿出來拍賣的這根羽毛狀況極佳，保存良好，仍具有鮮豔的光澤且沒有受到損害，拍賣行用防紫外線玻璃和檔案紙裝框，以延長它的保存期限。莫里斯表示，紐西蘭人非常關心土地，自然環境以及動植物，鐮嘴垂耳鴉已經絕種，「我們不希望這種情況再次發生」。
紐西蘭博物館報告指出，鐮嘴垂耳鴉本來就是一種稀有鳥類，而在歐洲人抵達紐西蘭後，鐮嘴垂耳鴉的羽毛受到收藏家和時尚商人的青睞，最終導致了鐮嘴垂耳鴉滅絕。