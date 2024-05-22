快訊／黃勇傳首度公開現身！神情凝重向球團致歉：我想重回職棒

黃勇傳事件在美國難發生！張進德舉小聯盟球員為例：他們都蠻省的

▲黃勇傳被獅隊開除，透露自己的債務跟賭博無關，而張進德則是透露美國小聯盟球員其實很節省。（圖／陳明中攝）
▲黃勇傳被獅隊開除，透露自己的債務跟賭博無關，而張進德則是透露美國小聯盟球員其實很節省。（圖／陳明中攝）

記者吳政紘/綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊前內野手黃勇傳，近期因為債務問題被獅隊開除，他在今（22）日透過經紀公司蜂巢行銷召開記者會，而黃勇傳透露自己並非因為賭博欠下鉅款，而是因為借高利貸，疑似被詐騙欠款約212萬才選擇神隱，而黃勇傳不但連續3次跟球隊請假後都爽約，獅隊也決定不給他機會，黃勇傳如今只能尋求其他球隊協助，看是否可以留在職棒圈。對此，富邦悍將捕手張進德過去也在旅美時期看過很多球員，他說：「小聯盟球員都很省，他們比較沒有額外的金額。」，也就是說，黃勇傳事件，很難在國外看到。

我是廣告 請繼續往下閱讀
太容易拿到高額簽約金　無法掌握將釀成大禍

國內高中生球員，若是第一指名，有機會拿到400萬以上的簽約金是常態，但年紀輕輕就拿到高薪，可能也導致自己迷失。

國外小聯盟球員平均月薪為2000美元（約64589台幣），這也讓球員不得不省吃儉用，張進德說：「過去也有看球員就直接三餐都吃基地的。

而他們為的就是能夠上大聯盟的機會，張進德過去也是從低收入戶拚到職棒，對於金錢觀念也是交由經紀公司跟家人幫忙，比較沒有問題。

此外，胡金龍旅美發展多年，曾攻上大聯盟，他表示，在小聯盟生活很苦，吃、租屋、辦手機都要自己花錢，簽約金得拿來當作拚上大聯盟的生活費，因此也難有多餘的花費。

日職部分，新進球員也必須要上「新人研習會」，球團也要求球員自律，要成為社會上的榜樣，並對自己以高標準相待。但也有少數球員走偏。

黃勇傳事件雖是特例　但也讓人需要警惕

黃勇傳簽約金高達500萬元，月薪8萬還不夠讓他花，卻因為債務，花了所剩無幾，甚至還是負債狀況，除了自己要負最大責任外，總教練林岳平之前也曾說：「選手在生活教育也要做好，尤其是高中才剛畢業，對自己的控管也要學習。」

此外，黃勇傳在高中時就已經有類似財務狀況，球界人士表示，像他的狀況比較少見，「或許是我們太保護球員，讓他很早就因為天賦，可以對這些狀況容忍，但也可能是害了他。」


林岳平北上比賽不想多談黃勇傳！已盡全力挽回：惋惜等不到他出現

黃勇傳500萬簽約金剩不到1/3！月薪8萬每月開銷11萬　但絕無賭博

黃勇傳欠款212萬！遇到高利貸又疑似被詐騙：不敢回統一獅隊報到

快訊／黃勇傳首度公開現身！神情凝重向球團致歉：我想重回職棒

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代