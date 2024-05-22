黃勇傳事件在美國難發生！張進德舉小聯盟球員為例：他們都蠻省的

我是廣告 請繼續往下閱讀
國內高中生球員，若是第一指名，有機會拿到400萬以上的簽約金是常態，但年紀輕輕就拿到高薪，可能也導致自己迷失。
國外小聯盟球員平均月薪為2000美元（約64589台幣），這也讓球員不得不省吃儉用，張進德說：「過去也有看球員就直接三餐都吃基地的。」
而他們為的就是能夠上大聯盟的機會，張進德過去也是從低收入戶拚到職棒，對於金錢觀念也是交由經紀公司跟家人幫忙，比較沒有問題。
此外，胡金龍旅美發展多年，曾攻上大聯盟，他表示，在小聯盟生活很苦，吃、租屋、辦手機都要自己花錢，簽約金得拿來當作拚上大聯盟的生活費，因此也難有多餘的花費。
日職部分，新進球員也必須要上「新人研習會」，球團也要求球員自律，要成為社會上的榜樣，並對自己以高標準相待。但也有少數球員走偏。
黃勇傳事件雖是特例 但也讓人需要警惕
黃勇傳簽約金高達500萬元，月薪8萬還不夠讓他花，卻因為債務，花了所剩無幾，甚至還是負債狀況，除了自己要負最大責任外，總教練林岳平之前也曾說：「選手在生活教育也要做好，尤其是高中才剛畢業，對自己的控管也要學習。」
此外，黃勇傳在高中時就已經有類似財務狀況，球界人士表示，像他的狀況比較少見，「或許是我們太保護球員，讓他很早就因為天賦，可以對這些狀況容忍，但也可能是害了他。」