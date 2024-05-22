韓國瑜過去想當公道伯！綠委轟：推進黑箱法案、違法擴權推動者

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據轉述，柯建銘會中表示，昨天狀況可看到，人民憤怒已經產生，在新國會誕生後，不只要面對國民黨、民眾黨，甚至要面對中國勢力、中國因素的介入。
柯建銘提到， 國會面臨「被戒嚴」的狀況，民主與討論聲音都被封殺，前蘇共領導人列寧說過 ，堡壘要從內部摧毀，這就是對方使用的手段，「破壞我們的民主，封殺相關討論」。
柯建銘也說，要譴責國民黨、民眾黨毀憲亂政、國會擴權，這樣的行為已引起社會高度關注，他也點名民眾黨團總召黃國昌一直說要辯論，卻從來不敢跟民進黨委員在國會擴權法案上實體辯論。
柯建銘指出，若國會擴權法案模式成立，未來所有修法，包括反滲透法、國安五法以及未來許多立院重大法案，藍白都會封殺委員會討論、黨團協商，到院會時再用修正動議提出法案，「國會進入完全黑箱，不只立委無從監督，人民也無從監督起，這才是真正嚴重的問題」。
中常委陳茂松建議，他去公園散步時，很多人不知道立院發生什麼事、一定要加強論述；賴清德回應，黨公職一定要團結加強論述，並鼓勵黨公職、黨代表把握每個基層場合，勇於論述、讓社會了解爭端。
蔡易餘也提到，過去3個月院長韓國瑜要當公道伯，但這次卻利用議事策略，幫助藍白推進黑箱法案，說韓國瑜配合國民黨團總召傅崐萁、黃國昌都算客氣，韓就是違法擴權的主要推動者之一。
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