香港迎TTE！推自由行買2晚送1晚「每人8888元」　親子遊景點43折

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另外擁有「世界十大最佳纜車」之稱的昂坪纜車，單程25分鐘，視野開闊，沿途能將香港國際機場、大嶼山的山光水色、天壇大佛等景色一覽無遺。還有香港路上隨處可見的敞篷雙層大巴士，除了在市區搭乘，還推出全新的「大嶼山路線」，巴士會經過大嶼山的多個景點。
香港海洋公園雙人特票1800元 下殺43折
而香港海洋公園和香港海洋公園水上樂園同步提供旅展門票優惠，香港海洋公園雙人套票只要1,800元，等同雙人原價4,183元的43折優惠！香港海洋公園水上樂園雙人套票只要1,100元，等於48折。昂坪360纜車來回標準車廂纜車票加纜車探知館門票， 雙人原價2,772元，旅展優惠雙人套票1,800元，等同65折；敞篷大巴士「大嶼山路線」雙人套票只要500元，等於5折優惠。
除了主題樂園，香港還有許多適合孩子的景點，像是位於尖沙咀 K11 MUSEA 的香港樂高®探索中心，6月30日前更推出非假日享199元港幣的門票優惠。訪港多次的親子家庭也能有新玩法，沙田新城市廣場推出兩大免費親子景點，2023年底新開放的「恐龍公園」，還有亞洲首座以史努比漫畫為主題的戶外遊樂場也在香港。
迎接暑假炎炎夏日，一系列深受歡迎的水花活動也將再度回歸香港迪士尼樂園，包括皮克斯粉絲最愛的「Pixar 水花大街派對！」和穿上探險家服飾的米奇和高飛的音樂表演《奇妙唱遊大冒險》等。除了跟著迪士尼朋友一同玩水狂歡，賓客也可以享受各式各樣的夏日消暑美食與商品、季節限定的專屬活動以及酒店主題房間佈置。
買二晚送一晚 四天三夜自由行每人未稅8,888元起
香港館今年於旅展主打買二晚送一晚，等於四天三夜香港自由行，二人一室每人8,888元起（未稅）。為了方便親子遊玩主題樂園，可樂旅遊推出含香港海洋公園門票的三天自由行，住荃灣帝盛酒店二人一室，每人8,799元起（未稅）；東南旅遊包裝香港迪士尼探索家酒店四人一室，含二日迪士尼樂園門票，三天二夜每人11,788元起（未稅）；雄獅旅遊則安排全新的好萊塢酒店主題佈置房─米奇與好友豪華客房，三天二夜四人一室含二日樂園門票，每人1萬3,888元起（未稅）。
也有頂級酒店，坐落於維多利亞港畔去年11月才全新開幕的香港麗晶酒店，可樂旅遊推出旅展限定特惠，三天二夜二人一室每人1萬3,888元起（未稅）。東南旅遊則包裝榮獲「世界50最佳酒店」第二名的香港瑰麗酒店，三天二夜二人一室每人2萬4,588元起（未稅），安排升等海景房，並加贈一日雙人早餐以及酒店特色下午茶。雄獅旅遊則有香港文華東方酒店專案，三天二夜二人一室，每人23,900元起（含稅），旅展期間再贈雙人英式下午茶及酒店最有名的玫瑰果醬，總價值高達港幣1,126元。此外，近年香港烘焙糕點店Bakehouse蛋撻風靡台灣，香港灣仔帝盛酒店還特別推出蛋撻代購服務。
除了香港館，此次2024第18屆台北國際觀光博覽會還會看到各業者主打許多主題行程，郵輪體驗、小資輕旅行、國內澎湖花火節等行程，加上日本匯率低點、韓流炫風、泰國免簽再延長、法國年度奧運盛事等催化，易飛網推出「日本九州輕旅行」、可樂旅遊推出「小資韓國輕旅行」，長汎旅行社推出「魅力歐洲荷比法8日」，東南旅行社推出「歌詩達郵輪暑假親子遊」、台灣虎航推出「日本機票1元競標」、國內旅遊兒童0元等。主辦單位樂觀預估，為期四天入場民眾將突破30萬人次。