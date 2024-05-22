iPhone 16新機曝光！鏡頭位置真的改了 爆料客：手感變超好
蘋果照慣例可能會在9月推出新一代的手機iPhone 16系列，而關於新機的訊息總是不斷被爆料，日前有分析師郭明錤預測Pro系列將取消藍色鈦金屬，而準備要讓「玫瑰金」強勢回歸，近日還有知名爆料客Majin Bu在X平台上秀出iPhone 16模型機的照片，可以明顯發現鏡頭的排列位置正如外傳改直式設計。
記者周淑萍/綜合報導
3C知名爆料客Majin Bu在X上分享iPhone 16黑色版模型機，且寫下手感非常好，在照片上明顯的發現相機的排列位置改變了，正如外傳，從原本斜對角改為垂直排列。這樣的設計方式和2017年推出的iPhone X鏡頭排列有點相似。據稱會有這樣的設計是為了拍攝Vision Pro。至於iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max目前傳聞則大多指向維持現行的設計。
另外也傳出，iPhone 16 Pro Max的廣角主相機將搭載Sony全新的1/1.14吋IMX903感光元件，超廣角則升級至4800萬畫素。iPhone 16 Pro 系列將會搭載 Sony 最新的 SonyIMX 903 主鏡頭傳感器。
外型上可能會在Pro系列的電源鍵下方多一顆按鍵，該按鍵會是類似快門按鍵，長按之後就能直接進行拍攝，且採用電容式的觸控功能，因此除了有快門功能之外，也能預設為截圖，還能調整對焦點和放大縮小等功能，會有此設計，傳聞為了提高iPhone 16 Pro和iPhone 16的差異化。