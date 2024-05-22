坎城首映川普傳記片 競選團隊痛批「純屬虛構、垃圾」更揚言提告
美國前總統川普的傳記片《誰是接班人》（The Apprentice），在第77屆坎城影間全球首映。飾演尚未踏入政壇、年輕時代川普的是「酷寒戰士」塞巴斯汀‧史坦（Sebastian Stan），首映結束後觀眾起立鼓掌近8分鐘，但川普的競選團隊對此卻怒批電影某些橋段純屬虛構、惡意誹謗，「這群好萊塢精英試圖干預選舉，因為川普即將入主白宮，擊敗他們支持的候選人。」
國際中心楊智傑／綜合報導
《誰是接班人》由伊朗-丹麥裔導演阿巴西（Ali Abbasi）執導，劇情描述川普尚未踏足美國政壇前，如何於1980年代受到右派律師柯恩（Roy Cohn）影響，其中還包含川普去抽脂、使用安非他命，甚至對第一任妻子伊凡娜（Ivana Trump）施以暴力與非合意性行為等橋段，導演阿巴西本人則在坎城影展表示，願意提供影片讓川普觀賞，「我不認為川普會不喜歡這部電影」。
然而對此川普的競選團隊卻發表嚴厲指責和聲明，批評這部新片「純屬虛構」並揚言採取法律行動。川普競選團隊發言人史帝芬‧張（Steven Cheung）在首映會後表示將提起訴訟，更批評電影「全是虛構的垃圾、煽動那些早被拆穿的謊話」，又指這是又一次好萊塢對於美國大選的干擾，「因為他們知道川普將重新入主白宮並擊敗他們選擇的候選人，他們所做的一切最終都不會奏效。」
川普競選團隊的強烈反應，使這部影片在坎城影展上的首映更加引人注目。阿巴西在坎城影展首映後表示，他不認為川普一定不會喜歡這部電影，也不一定會喜歡，而是感到驚訝，「所以我很期待能與他見面討論」，至於如何看待競選團隊揚言提告，阿巴西則建議川普團隊在提起訴訟前，最好還是先去看過電影再行動。