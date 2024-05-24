獨家／韓國啦啦隊女神打遊戲超兇狠：想死嗎！獲封「晧禎大哥」

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兩位韓籍成員來台後第一次拍攝廣告，李雅英興奮比愛心直呼，「我一直想拍遊戲廣告，謝謝有這個機會！」李晧禎也表示，她平常就很喜歡玩遊戲，能有這次拍攝機會覺得很光榮，她透露自己最愛玩槍戰，更現場比出射擊手勢，配上高馬尾造型，看起來架勢十足，她也用中文威脅：「你想死嗎？」一旁的慈妹配合度超高，立刻假裝被射中往後倒，「哎呀！我被射死啦！」讓女孩們頓時笑成一團，李雅英也透露，自己是屬於笑著攻擊的類型，奶昔都嚇到封她「笑臉殺手」。
《波拉西亞戰記》中共有4大職業，分別為近戰型「幻影劍士」、遠程攻擊型「香射手」、法術攻擊型「咒文刻印使」以及輔助補師型「執行官」，被問到遊戲都玩什麼職業？奶昔最先迫不及待回答：「補師！我從小就是玩補師長大的」，她透露自己喜歡魔法系職業，秀秀子立刻恍然大悟：「難怪妳叫奶昔，妳很會奶別人！」秀秀子也直言自己最喜歡的是射手，她喜歡站在遠處攻擊、敏捷度較高的角色，「太靠近敵人會壓力很大」，而長相甜美的慈妹反而選擇近戰型，「從以前就喜歡玩盜賊啊、刺客這種」，巨大反差讓全場驚呼，女孩們也忍不住笑虧，三人已經可以組團打怪。
李皓禎撂狠話「準備好了」 受女孩們膜拜：晧禎大哥
李雅英雖然平常沒有玩遊戲習慣，但她喊話：「為了這款遊戲要開始玩！」提到《波拉西亞戰記》中的角色捏臉系統，秀秀子瞬間眼睛發亮：「女生都很喜歡這種！」她直言女生都很愛漂亮，光是頭髮樣式、眼睛顏色等等就要選超久，因此常常一捏就是1、2個小時起跳，慈妹更自爆：「我有捏過5個小時！」秀秀子透露在玩遊戲時，會想捏出和自己完全不同樣子的角色，「像是個剽悍大哥之類的，想要走中性路線」。體型嬌小的奶昔則許願：「我想把自己捏得很高，實現我下輩子的夢想」，讓一旁的李雅英笑虧：「mini！mini！」慈妹更握住奶昔的手直呼：「我都不敢說，謝謝妳幫我說出來了」，女孩們的好交情一覽無遺。
被問到玩遊戲時會不會和其他玩家吵架，秀秀子也不好意思表示，因為太常在地圖上迷路了，都是自己惹火大家，奶昔則是拒絕溝通派，直接關上語音，眼不見為淨；慈妹帥氣說，通常遇到這種情況，她不會多說些什麼，會以實力來讓對方閉嘴，「可能我打字也有一點慢，就覺得說算了啦，先讓他吵一下，我再贏他」。李晧禎也帥氣用中文喊話：「已經準備好了！」讓其他女孩一陣驚呼，崇拜地說：「真的是晧禎大哥！」
慈妹應援大走光 李雅英最大困擾是汗太多
提及過去應援場上發生的糗事，李雅英笑稱自己最大的困擾就是流汗流太多，李晧禎則是在跳舞時突然肚子痛，只能努力維持表情，強忍到應援結束，敬業指數破表，慈妹透露自己的走光經驗，由於她們的制服大多都是拉鍊式的，上面會再加個扣子固定，但當時她忘記拉拉鍊，只扣了扣子，等於整個大腿根部都被看光，後來慈妹看到應援影片發現自己大走光，才嚇到連忙請對方幫忙下架。
李晧禎中文告白炒飯 李雅英最愛竟是自助餐
至於兩位韓籍成員最喜歡的台灣美食是什麼？李雅英的答案出乎意料之外，竟然是自助餐，她透露自己喜歡挑選、夾菜的過程，這是韓國沒有的，李晧禎也用不標準的中文說，「我喜歡炒飯，好吃！豆腐喜歡，臭豆腐不喜歡」，秀秀子透露，她曾經推薦兩位成員去吃球場附近的韓式料理，沒想到她們去吃了之後發現不道地，「我們的石鍋拌飯好像會加很多韓國本來不會加的東西，就會變成台式韓國口味」，直呼要請她們幫忙鑑定更多台灣的韓式料理。