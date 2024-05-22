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立法院再響《島嶼天光》　滅火器主唱楊大正：全身插滿箭和彈孔

▲太陽花學運10年後，立法院外再有民眾合唱學運歌曲〈島嶼天光〉，不少粉絲敲碗滅火器再出新歌，主唱楊大正表示：「因為一首〈島嶼天光〉，身上插滿了箭跟彈孔。」
▲太陽花學運10年後，立法院外再有民眾合唱學運歌曲〈島嶼天光〉，不少粉絲敲碗滅火器再出新歌，主唱楊大正表示：「因為一首〈島嶼天光〉，身上插滿了箭跟彈孔。」

記者張一笙／綜合報導

立法院昨（21）日晚上聚集不少民眾，並且眾人合唱〈島嶼天光〉，讓不少10年前參與過「太陽花學運」的民眾十分感動。不少粉絲也在敲碗滅火器樂團主唱楊大正繼續寫新歌，楊大正則表示：「歌想用就拿去用，因為一首〈島嶼天光〉全身都插滿了箭跟彈孔。」並表示希望更多新的音樂人挺身而出。

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▲曾寫出〈島嶼天光〉的滅火器主唱楊大正，呼籲要有更多新的音樂人挺身而出。（圖／翻攝自滅火器樂團臉書）
▲曾寫出〈島嶼天光〉的滅火器主唱楊大正，呼籲要有更多新的音樂人挺身而出。（圖／翻攝自滅火器樂團臉書）
立法院昨日持續處理國會職權修法，立法院外集結不少民眾在場外抗議，讓人不禁回想起10年前的太陽花學運，立法院內的民進黨立委們手持象徵太陽花的向日葵合唱學運歌曲〈島嶼天光〉，場外民眾也跟著一同合唱。

有粉絲在網路上敲碗，希望滅火器樂團能夠出新歌，楊大正則在Threads上回應粉絲：「不要敲碗新歌了！ 該換別人寫了！」並表示自己因為寫了一首〈島嶼天光〉導致：「全身都插滿了箭跟彈孔！」

▲楊大正在Threads上表示：「不要敲碗新歌了！該換別人寫！」（圖／翻攝自楊大正Threads）
▲楊大正在Threads上表示：「不要敲碗新歌了！該換別人寫！」（圖／翻攝自楊大正Threads）
楊大正表示：「過去，滅火器寫了好多歌給台灣，不同的氛圍應該都有，想用就拿去用吧！打仗的時候不要管什麼授不授權了！剪影片、發動態、安慰自己，什麼都好。」楊大正表示，如果他有靈感的時候，就會寫歌，相較於新歌，他更期待的是新一代音樂人能挺身而出：「用你的正義與才華，為2024寫一首大家需要的戰歌，我能做的就是在事後陪你療傷，跟你分享我是怎麼活到今天的。」

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