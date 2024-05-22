金酒盃調酒大賽「看我72變」　Z世代大秀創意

為向年輕世代傳遞中式白酒文化之美，金門酒廠規劃「金酒盃全國調酒大賽」，第二屆賽事今(22)日於高雄林皇宮舉辦，吸引40所高中職大專院校，超過331組年輕學子共襄盛舉。適逢金門酒廠72週年，今年大賽以「看我72變」為主題，引領年輕人探索中式白酒的無限可能性、激發學生的無限創造力，並擴大獎項與獎金制度、提供酒吧客座與實習機會給冠軍選手，以培育具有國際競爭力的調酒師。
記者陳美嘉／高雄報導
金酒公司董事長吳昆璋表示，金門高粱酒作為台灣中式白酒的領導品牌，一直致力於推廣中式白酒文化及理性品酩教育，希望透過這次比賽拉近年輕族群與金門高粱酒的距離。第二屆金酒盃報名組數比去年增加超過百組，此次不僅增加了獎項數量，總獎金也大幅提升，並提供成績優異的選手於KK Bar客座與參與知名酒吧實習的實作機會，希望與年輕學子站在同一陣線，培育出具有國際競爭力的調酒選手。
吳昆璋指出，金酒公司未來也將積極發掘更多年輕人才，透過產學合作培養餐飲相關系所或有志之學生們的第二專長，讓相關科系畢業生有更多、更廣、條件更好的選擇。
第二屆金酒盃全國調酒大賽成績揭曉，大專院校各組冠軍得主為，「傳統調酒組」中華醫事科技大學陳安義、「花式調酒組」中華醫事科技大學黃久芳、「中式白酒知識組」僑光科技大學高憶盈、「托盤競賽組」台南應用科技大學賴玟茵。「沙發創意調酒組」冠軍中華醫事科技大學李柏逸、何家榮。高中職各組冠軍，「中式白酒知識組」恆春工商劉宣彣、「托盤競賽組」屏北高中朱彥寧、「口布摺疊創意組」三信家商陳怡軒。「精神總錦標」大專院校組台南應用科技大學、高中職組則由玉井工商獲得。