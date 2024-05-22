夏筠婷加入SWAG喊冤：沒做色情內容！美女CEO爭議懶人包一次看

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統整近期夏筠婷爭議，先是有疑似是她的性愛影片外流，也因此害她不斷收到騷擾電話，更有人故意用她的電話及名義訂位各大餐廳，讓夏筠婷不堪其擾，她因此在社群上發表聲明，表示將請律師蒐證提告。夏筠婷澄清性愛影片是被不肖人士AI換臉，「夏筠婷女士對於惡意散布影片之行為深惡痛絕，且為免類似事件再次發生造成他人傷害，故對於本次事件決不寬貸。」並祭出法條警告不法分子：「只要散佈給他人即涉及刑事責任，請勿以身試法。」
號稱減肥產品神效 衛生局開罰7次罰不怕
但爭議尚未平息，夏筠婷還曾公開宣揚自家產品「X.S清新纖萃」有減肥神效，遭到衛生局7度開罰，裁罰項目多為食品廣告不實、誇張或易產生誤解，但該品牌似乎被罰不怕，至今仍持續宣傳。還有網紅「藥師先生」發文打臉夏筠婷，「上一位見到瘦那麼快的患者，是我在中國醫實習的遇到的癌末病人。」對此，夏筠婷強調產品皆由台灣代工廠製造，擁有ISO及HACCP等國際認證，所有成分均為合法進口，也承諾將更加謹慎於產品文案的撰寫。
曾任成人平台SWAG直播主 過往畫面被瘋傳
但「夏筠婷」3個字仍登上近期網路告大熱搜排行榜，根據日前最新的爆料，夏筠婷19歲創業之前，曾是成人平台SWAG的直播主，以「BAMBI的祕密花園」帳號「@bambi.xia」經營直播，甚至目前YouTube上還能搜到她的相關影片，對此SWAG也出面證實，表示夏筠婷過去確實經營過平台，不過已經隱退，最後一次上線為2021年；但夏筠婷過去的直播畫面一一曝光，仍讓粉絲相當震驚，紛紛表示：「這不是本人吧？」認為夏筠婷過去與現在的容貌有極大落差。根據《ETTODAY》報導，夏筠婷事後已經做出回應：「SWAG是當時17旗下的新品牌，它並不是現在的成人平台，當時是上傳一些性感照給粉絲可以解鎖，尺度跟IG差不多，就是夏天比基尼。」嚴正否認「絕對沒有做色情內容」。
19歲創立個人品牌 號稱坐擁破億身家
現年31歲的夏筠婷，19歲在大學時就立志創業，最初以批貨和微商累積商業經驗後，她希望能以女性品牌為角度，販售相關產品，於是創立了以「Everyday is your birthday」為理念的美妝保養品牌「H.B.D」，沒想到深受消費者歡迎，夏筠婷也因此賺得盆滿缽滿，號稱自己目前擁有破億身家，不僅入手多台高級跑車，還在台北市花1億元置產，年紀輕輕就當上老闆的她，也時常在社群上鼓勵女人要自立自強，在社會上才能有選擇權。
夏筠婷小檔案
生日：1993年7月26日
學歷：輔仁大學
職業：H.B.D創辦人
收入：百萬負債到億萬年收
爭議事件：
AI換臉性愛影片
減肥產品廣告不實
SWAG直播主經歷