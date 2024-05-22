拜登民調支持率狂跌至36% 川拜對決選民最關注經濟議題
美國總統大選今年11月登場，根據一項《路透社》最新聯合民調顯示，現任總統拜登的支持率已經降至36%，這個結果是他擔任總統以來的最低支持率，民調結果顯示「經濟」是國家面臨的重要議題，但在這方面川普的支持率高於拜登，此外《華盛頓郵報》分析也指出，目前「絕不投拜登」的選民多於「絕不投川普」的選民。
國際中心楊智傑／綜合報導
民主黨籍的總統候選人拜登即將與共和黨前總統川普再次對決，從《路透社》最新聯合民調來看，拜登的支持率比上個月的38%還要低了2個百分點，民調指出「經濟狀況」被認為是國家面臨的最重要問題，其中有23%的受訪者認為經濟是首要議題、21%的受訪者則認為是「政治極端主義」、13%的受訪者關注「移民問題」。
民調顯示，川普在經濟、移民議題方面的支持率高於拜登，而在處理政治極端主義方面，拜登則佔優勢，經濟方面有40%的受訪者支持川普、30%受訪者支持拜登；移民議題上有42%的人認同川普的移民處理方式，拜登則僅有25%；解決政治極端主義方面有34%的受訪者支持拜登，另有30%支持川普。
《華郵》分析則指出，與2020年選情完全相反的是，目前「絕不投拜登」的選民多於「絕不投川普」的選民，當時拜登在這項指標上佔優。許多民主黨人士認為，拜登需要團結缺乏熱情的盟友共同對抗川普，尤其是年輕人、黑人和西裔選民，至於拜登如何應對全美大學的反戰示威活動，則是接下來數個選戰的重要看點。