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劉在錫租屋15年生活結束！付現87億不貸款買豪宅　跟韓孝周當鄰居

▲南韓「國民MC」劉在錫結束長達15年的租屋生涯，花費86.6億買下江南區的豪華公寓，消息一出讓不少粉絲驚訝原來他還沒買房：「捐出去的都能買好幾棟了！」（圖／翻攝自Antenna官網）
▲南韓「國民MC」劉在錫結束長達15年的租屋生涯，花費86.6億買下江南區的豪華公寓，消息一出讓不少粉絲驚訝原來他還沒買房：「捐出去的都能買好幾棟了！」（圖／翻攝自Antenna官網）

記者張一笙／綜合報導

南韓「國民MC」劉在錫不僅為人謙虛，更十分樂於助人，在演藝圈也從未發生不良事蹟，被韓國粉絲們封為「0負評男神」。近日有消息傳出劉在錫結束15年的租屋生涯，在韓國首爾江南區買下頂層豪華公寓「Brighten N40」，要價86.6億韓元（約2.1億元台幣）。不少粉絲聽聞消息後，驚訝地表示：「他捐出去的錢，都能買好幾棟房子豪宅！」

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▲劉在錫近日購買位於首爾江南區的頂層豪華公寓。（圖／翻攝自Brighten N40官網）
▲劉在錫近日購買位於首爾江南區的頂層豪華公寓。（圖／翻攝自Brighten N40官網）
根據韓國媒體報導，據傳劉在錫身價破兆，過去15年來一直過著租屋族的生活，近日傳出他以86.6億韓元的價格，買下江南區的頂層豪華公寓，並且採全額現金支付，十分驚人。劉在錫去年6月成為所屬經紀公司「Antenna」的第3大股東，隨後分別以116億韓元（約2.74億元台幣）和82億韓元（1.93億元台幣），購入位於公司總附近的土地與建築物，將工作、生活都聚集到論峴洞一帶。

▲韓孝周慰問台灣地震災民，盼花蓮快點恢復原狀。（圖／翻攝Disney+）
▲劉在錫將與南韓知名女星韓孝周成為鄰居。（圖／翻攝Disney+）
劉在錫的頂樓房型，是4房3衛1廳1廚房，同時還有一個超大型露台可以使用，後方就是佔地超過9000坪的鶴洞公園，鄰近高速公路及漢江。據悉，知名韓國女演員韓孝周也住在這。

劉在錫買房的消息一出，讓不少粉絲都感到十分驚訝：「他捐出去的錢不知道可以買幾棟了」、「現在才買房！太令人驚訝」、「真的假的啊」。劉在錫出道33年，主持幽默風趣且機智，同時不忘提攜後輩，對於粉絲也十分親民，再加上他的慈善形象，因此在韓國擁有崇高的地位。

▲劉在錫親民且極具愛心，在南韓演藝圈有極高地位。（圖／翻攝自劉在錫IG）
▲劉在錫親民且極具愛心，在南韓演藝圈有極高地位。（圖／翻攝自劉在錫IG）

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