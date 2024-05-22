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UNDEFEATED來台灣！2024夏季「2縣市」展店　粉絲嗨：免飛日本了

▲知名潮牌UNDEFEATED今（22）日宣布，將於2024年夏季登陸台灣，並於台北、台中兩地開設實體店面。圖為日本澀谷店。（圖／翻攝自googlemaps）
▲知名潮牌UNDEFEATED今（22）日宣布，將於2024年夏季登陸台灣，並於台北、台中兩地開設實體店面。圖為日本澀谷店。（圖／翻攝自googlemaps）

記者潘毅／綜合報導

知名潮牌UNDEFEATED今（22）日宣布，將於2024年夏季登陸台灣，並於台北、台中兩地開設實體店面，消息曝光後，立刻讓大批粉絲振奮大喊「不用飛日本買了！」

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美國知名潮牌UNDEFEATED，是由James Bond和Eddi Cruz在2002年時於洛杉磯創立，由於當時美國剛經歷911恐攻事件，因此兩人決定取名為「UNDEFEATED」，象徵著不敗，之後也成為洛杉磯首選的球鞋店。

▲UNDEFEATED也開始發售自有品牌的商品，逐漸成為Z世代年輕人最愛的潮牌之一。（圖／翻攝自IG＠undefeatedinc）
▲UNDEFEATED也開始發售自有品牌的商品，逐漸成為Z世代年輕人最愛的潮牌之一。（圖／翻攝自IG＠undefeatedinc）
由於創辦人與Nike關係良好，因此許多特別款球鞋都會搶先在UNDEFEATED發售，後來品牌也與各大球鞋品牌有良好合作往來，UNDEFEATED也開始發售自有品牌的商品，逐漸成為Z世代年輕人最愛的潮牌之一。

目前UNDEFEATED已經在美國Santa Monica、Silverlake、Las Vegas以及日本東京和靜岡開設分店。沒想到稍早UNDEFEATED官方開設了「UNDEFEATED TAIPEI」官方帳號，更宣布將在2024年夏天，於台北、台中兩地開設實體店面。

▲美國知名潮牌UNDEFEATED今（22）日宣布，將於2024年夏季登陸台灣，並於台北、台中兩地開設實體店面。（圖／翻攝自IG＠UNDEFEATED TAIPEI）
▲美國知名潮牌UNDEFEATED今（22）日宣布，將於2024年夏季登陸台灣，並於台北、台中兩地開設實體店面。（圖／翻攝自IG＠UNDEFEATED TAIPEI）
消息曝光後，也讓大批台灣粉絲感到振奮「終於不用飛出去買了」、「來開店很開心，但感覺會變成整條街都穿了」、「去年那麼多快閃活動試水溫，就知道台灣有機會了」。

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