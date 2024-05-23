黃勇傳欠款212萬！遇到高利貸又疑似被詐騙：不敢回統一獅隊報到

獨／黃勇傳遭統一獅開除後還想回職棒！感嘆：早知如此、何必當初

▲前統一獅隊內野手黃勇傳，今天出席記者會，透露自己被獅隊開除後還想回職棒打球，十分感慨。（圖／陳明中攝）
▲前統一獅隊內野手黃勇傳，今天出席記者會，透露自己被獅隊開除後還想回職棒打球，十分感慨。（圖／陳明中攝）

記者吳政紘/新北報導

前統一7-ELEVEn獅隊內野手黃勇傳，昨（22）日透過經紀公司召開記者會，他在會中不斷跟獅隊、家人，還有社會大眾道歉，不過黃勇傳也因為積欠高達212萬元以上債務，目前沒有球隊有進一步接觸，黃勇傳透露自己還想回到職棒發展，不過自己透過這些過程，才真正意識到自己的缺失，黃勇傳表示：「早知如此，何必當初」，這不但是他內心話，也是為他自己的債務做出解釋，希望可以重返球場。但到底為何黃勇傳願意說出實話，其實關鍵在家人的幫助下，他才願意承擔責任。

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黃勇傳不願說真相　經紀公司突破心防

據了解，從統一獅隊再到相關人士等、球員工會不斷詢問黃勇傳債務，甚至為何欠下這些錢，20歲的黃勇傳選擇逃避，甚至連家人都不願透露。

但是黃勇傳透過現在經紀公司，從召開記者會，說明債務狀況，為何會錢不夠花？一一抽絲剝繭，才知道黃勇傳原來並未涉賭，而是真的財務管理不佳。

黃勇傳從一開始不願意透露，躲避的態度，從家人知道他被開除後，黃勇傳才真的了解到自己的過錯，並且承認自己「真的犯錯了」

一個月負擔10萬　實際月薪8萬也不夠

根據黃勇傳轉述，他一個月8萬，扣掉稅務代扣款等，約可拿到6.9萬元，但是因為他租金高達3萬元，加上車貸2萬等，以及生活開銷等，一個月6萬元左右，實際上他要負擔10萬元以上的財務，根本入不敷出。

黃勇傳當然有跟隊友借錢，加上他又找上廣告借款，以及其他大大小小約10個債主，整合的狀況下，他連車子都已經被債主拿走抵押，黃勇傳說：「當下我就是為了保護家人，我有報警，但這屬於民事，也沒有辦法解決。」

據了解，黃勇傳的內心變化，從本來的「避而不談」，再到「坦白」，又到現在的「懊悔不已」，他在記者會上願意坦然面對，黃勇傳私底下受訪時說：「早知如此，又何必當初。」除了對獅隊有滿滿歉意外，也要承擔自己的過錯，希望外界再給他一次機會，重回職棒圈。

接手黃勇傳經紀約的蜂巢行銷表示，「當初是黃勇傳的家人所託，並且陪他去把信用卡的債務等，一一調出來檢視，這些明細，也才可以對上他的債務狀況。從這方面才可以了解他錢用到哪去，其實就是單純幫忙，希望他未來不管是否在不在職棒，都可以正視自己的問題，勇敢去面對。」

▲黃勇傳被獅隊開除，透露自己的債務跟賭博無關，他在記者會最後鞠躬道歉。（圖／陳明中攝）
▲黃勇傳被獅隊開除，透露自己的債務跟賭博無關，他在記者會最後鞠躬道歉。（圖／陳明中攝）

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