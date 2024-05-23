獨／黃勇傳遭統一獅開除後還想回職棒！感嘆：早知如此、何必當初

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據了解，從統一獅隊再到相關人士等、球員工會不斷詢問黃勇傳債務，甚至為何欠下這些錢，20歲的黃勇傳選擇逃避，甚至連家人都不願透露。
但是黃勇傳透過現在經紀公司，從召開記者會，說明債務狀況，為何會錢不夠花？一一抽絲剝繭，才知道黃勇傳原來並未涉賭，而是真的財務管理不佳。
黃勇傳從一開始不願意透露，躲避的態度，從家人知道他被開除後，黃勇傳才真的了解到自己的過錯，並且承認自己「真的犯錯了」。
一個月負擔10萬 實際月薪8萬也不夠
根據黃勇傳轉述，他一個月8萬，扣掉稅務代扣款等，約可拿到6.9萬元，但是因為他租金高達3萬元，加上車貸2萬等，以及生活開銷等，一個月6萬元左右，實際上他要負擔10萬元以上的財務，根本入不敷出。
黃勇傳當然有跟隊友借錢，加上他又找上廣告借款，以及其他大大小小約10個債主，整合的狀況下，他連車子都已經被債主拿走抵押，黃勇傳說：「當下我就是為了保護家人，我有報警，但這屬於民事，也沒有辦法解決。」
據了解，黃勇傳的內心變化，從本來的「避而不談」，再到「坦白」，又到現在的「懊悔不已」，他在記者會上願意坦然面對，黃勇傳私底下受訪時說：「早知如此，又何必當初。」除了對獅隊有滿滿歉意外，也要承擔自己的過錯，希望外界再給他一次機會，重回職棒圈。
接手黃勇傳經紀約的蜂巢行銷表示，「當初是黃勇傳的家人所託，並且陪他去把信用卡的債務等，一一調出來檢視，這些明細，也才可以對上他的債務狀況。從這方面才可以了解他錢用到哪去，其實就是單純幫忙，希望他未來不管是否在不在職棒，都可以正視自己的問題，勇敢去面對。」