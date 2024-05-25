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hito流行音樂獎今登場！Energy將現身　播出平台、典禮4亮點1次看

▲Energy將驚喜現身hito流行音樂獎，《NOWnews今日新聞》為您整理典禮4大亮點一次看。（圖／相信音樂提供）
▲Energy將驚喜現身hito流行音樂獎，《NOWnews今日新聞》為您整理典禮4大亮點一次看。（圖／相信音樂提供）

記者薛羽彤／綜合報導

「2024 hito流行音樂獎頒獎典禮」今（25）日晚間6點在台北小巨蛋登場，今年同樣邀請了許多重量級卡司，包括王心凌、李千娜、魏如萱，蕭敬騰、孫盛希、動力火車、許富凱等30組演出陣容。《NOWnews今日新聞》為您整理了4大看點，人氣夯團Energy將登台演出，還有王心凌「浪姐」回歸！

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王心凌帶新專輯強勢回歸　問鼎最受歡迎女歌手

王心凌2022年從陸綜《乘風破浪的姐姐》再度翻紅後，超高人氣延續至今，在「2023 Hit Fm年度百首單曲」票選中，強力主打冒險力作〈BITE BACK〉更被粉絲票選為前十名！今年她一舉入圍2024 hito流行音樂獎「最受歡迎女歌手」獎項，更以〈感情用事〉拿下hito年度十大華語歌曲。

▲有粉絲認為，王心凌的形象都是甜而不膩，20年來只有她持續維持這樣的人設，因此能夠再度翻紅一點都不意外。（圖／翻攝自王心凌臉書）
▲王心凌人氣高，入圍最受歡迎女歌手。（圖／翻攝自王心凌臉書）
Energy無預警突襲小巨蛋　擔任重量級頒獎嘉賓

最殺唱跳天團Energy強勢回歸，他們將無預警突襲hito流行音樂獎，擔任重量級頒獎嘉賓，成為這次出席名單的「隱藏版彩蛋」。Energy曾連續獲得2003年、2004年hito流行音樂獎的「hito最佳男團體」獎項，也是第一屆hito流行音樂獎頒獎典禮獲獎的大前輩，他們以樂壇前輩身分來頒獎格外有意義。

▲Energy日前接受專訪，TORO坦言自己曾遭坤達嘲笑「肚子像小水梨」，讓TORO被激勵，坦言自己要好好健身。（圖／相信音樂提供）
▲Energy將擔任「2024 hito流行音樂獎頒獎典禮」頒獎嘉賓。（圖／相信音樂提供）
「陸劇男神」張哲瀚入圍新人獎　歌迷敲碗成功又臨時不來了

演而優則唱的大陸男星張哲瀚，去年推出專輯《深藍者》大受好評，歌曲〈途〉、〈冰川消失那天〉躍進「2023 Hit Fm年度百首單曲」，〈途〉更被票選為百首單曲的第二名，音樂成績亮眼。張哲瀚入圍2024 hito流行音樂獎「最受歡迎新人」獎項，入圍名單公布後，歌迷向主辦單位敲碗邀請張哲瀚出席，張哲瀚一度確定出席，23日又突然宣布不來了，「因不可抗力因素，藝人張哲瀚無法參加此次頒獎典禮活動」，讓粉絲失望了。

▲歌迷敲碗成功，張哲瀚挾帶高人氣站上hito流行音樂獎。（圖／Hit Fm聯播網）
▲張哲瀚一度確定出席頒獎典禮，23日突宣布不來了。（圖／Hit Fm聯播網提供）
動力火車「絕對音樂」特別表演　扛最高收視亮點

天團動力火車將為hito流行音樂獎帶來「絕對音樂」特別表演，往年「絕對音樂」特別表演都是典禮最高潮、最具話題性及最高收視率亮點所在。動力火車表示，當天將唱出集結27年來的聲嘶力竭，不管是什麼歌曲，他們都希望能有那麼一首歌可以唱進觀眾心裡。兩人有備而來，即將打造一台專屬於hito流行音樂獎的動力火車「絕對音樂」限定列車，邀請聽眾進入這特別的車廂，一起聆聽，盡情享受這趟音樂旅程。

▲動力火車將帶來「絕對音樂」特別表演。（圖／動力火車臉書）
▲動力火車將帶來「絕對音樂」特別表演。（圖／動力火車臉書）

Energy無預警爆喜訊！確定出席hito音樂獎典禮　特別表演再加碼

王心凌、《山河令》張哲瀚敲碗成功　hito音樂獎30組豪華卡司出爐

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