hito流行音樂獎今登場！Energy將現身　播出平台、典禮4亮點1次看

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王心凌2022年從陸綜《乘風破浪的姐姐》再度翻紅後，超高人氣延續至今，在「2023 Hit Fm年度百首單曲」票選中，強力主打冒險力作〈BITE BACK〉更被粉絲票選為前十名！今年她一舉入圍2024 hito流行音樂獎「最受歡迎女歌手」獎項，更以〈感情用事〉拿下hito年度十大華語歌曲。
Energy無預警突襲小巨蛋 擔任重量級頒獎嘉賓
最殺唱跳天團Energy強勢回歸，他們將無預警突襲hito流行音樂獎，擔任重量級頒獎嘉賓，成為這次出席名單的「隱藏版彩蛋」。Energy曾連續獲得2003年、2004年hito流行音樂獎的「hito最佳男團體」獎項，也是第一屆hito流行音樂獎頒獎典禮獲獎的大前輩，他們以樂壇前輩身分來頒獎格外有意義。
「陸劇男神」張哲瀚入圍新人獎 歌迷敲碗成功又臨時不來了
演而優則唱的大陸男星張哲瀚，去年推出專輯《深藍者》大受好評，歌曲〈途〉、〈冰川消失那天〉躍進「2023 Hit Fm年度百首單曲」，〈途〉更被票選為百首單曲的第二名，音樂成績亮眼。張哲瀚入圍2024 hito流行音樂獎「最受歡迎新人」獎項，入圍名單公布後，歌迷向主辦單位敲碗邀請張哲瀚出席，張哲瀚一度確定出席，23日又突然宣布不來了，「因不可抗力因素，藝人張哲瀚無法參加此次頒獎典禮活動」，讓粉絲失望了。
動力火車「絕對音樂」特別表演 扛最高收視亮點
天團動力火車將為hito流行音樂獎帶來「絕對音樂」特別表演，往年「絕對音樂」特別表演都是典禮最高潮、最具話題性及最高收視率亮點所在。動力火車表示，當天將唱出集結27年來的聲嘶力竭，不管是什麼歌曲，他們都希望能有那麼一首歌可以唱進觀眾心裡。兩人有備而來，即將打造一台專屬於hito流行音樂獎的動力火車「絕對音樂」限定列車，邀請聽眾進入這特別的車廂，一起聆聽，盡情享受這趟音樂旅程。