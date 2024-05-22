印度17歲少年酒駕開保時捷撞死2人！法院判寫報告輕放 民眾怒了
印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）浦那（Pune）日前發生一起死亡車禍，一名17歲青少年無照酒駕且超速，開著保時捷（Porsche）撞上一輛摩托車造成兩人死亡，遭到警方拘留，被送往少年司法委員會後，法院隨即讓青少年保釋離開，並勒令他進行15天社區勞動服務，參與道安法規研習課程並繳交300字報告當作處罰。這樣的結果連當地官員都覺得太輕，掀起民眾不滿，要求法院給予更嚴厲地處分。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，馬哈拉施特拉邦的副首長法德納維斯（Devendra Fadnavis）直言法院的判罰「令人驚訝」。印度在2015年修法，16歲以上的未成年人若犯行重大，可以像成年人一樣接受審判，而酒駕青少年已經17歲8個月，符合這項條件。
浦那市警察局長庫瑪爾（Amitesh Kumar）表示，警方認為該少年涉嫌犯下過失殺人罪，曾建請法院讓他像成年人一樣接受審判，但法院並未採納。
在印度，年滿18歲才能考駕駛，所以該少年事實上是無照、酒駕、超速。該少年的父親與賣酒給少年的小販，均已被警方逮捕。庫瑪爾強調，「將盡我們所能，確保逝去的兩條年輕生命得到正義」。
死者家屬呼籲當局重罰駕駛，「他連駕照都沒有，這是錯的，一個人應該知道如何開車後再上路」。印度反對黨「國大黨（Congress party）」領袖甘地（Rahul Gandhi）也發聲關注此案，質疑少年是因家境富裕才被法院輕輕放下，「如果開卡車的駕駛犯下同樣錯誤，法院也會勒令駕駛寫報告悔過就好嗎？」