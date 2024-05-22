吳尊曬成黑炭好嚇人！半裸穿黑褲、戴墨鏡 粉絲臉盲：認不出來
現年44歲的華裔演員吳尊，因為帥氣的外表擄獲不少忠實粉絲，還演出許多90年代網友的童年回憶，曾主演過《終極一班》、《籃球火》、《公主小妹》等話題台劇，2004年與愛妻結婚，婚後育有1子1女，一家4口定居在上海。日前吳尊在微博上曬出一段外出打網球的影片，巧克力色的肌膚讓粉絲驚呆，紛紛大喊：「快認不出來！」
記者施以慧／綜合報導
吳尊20日在微博上發文，向粉絲分享自己練球的畫面：「520就不對家人示愛了，我只想說網球＋陽光＝我愛你Let Tennis Rock The World.」只見吳尊一早7點半就帶著自己的愛犬Happy前往球場，吳尊還大方脫掉上衣，露出自己健壯的身材開始練球。
但吸睛的除了吳尊結實的胸肌和二頭肌以外，還有他黝黑的膚色，和他過往在綜藝節目和戲劇上奶油小生的形象相差甚遠，讓粉絲留言驚呼：「「為什麼你曬太陽不害怕長斑長皺紋嗎」、「尊哥已經黑到我快看不出來了」、「這個膚色也太誇張了吧！」還有人笑說：「你看起來是巧克力口味的。」
吳尊在2005年以男團「飛輪海」成員出道，在當時還因為擁有超高顏值而造成轟動，還被廣大網友票選為飛輪海最帥成員，如今曬出巧克力膚色，但仍然阻擋不了粉絲喜愛吳尊的心情，「我一直都是吳尊派」、「吳尊超帥的，從以前都是愛吳尊的」、「吳尊顏值跟身材都是4個裡面最好的啊」、「從小就最愛吳尊，也是因為吳尊才追飛輪海的，到現在還是最帥的不接受反駁。」