林詔恩奪下第4勝並列本土勝投王！邱智呈2分砲　統一獅4：2味全龍

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比賽開局，統一開路先鋒林佳緯、邱智呈接連敲出安打，不過味全先發艾璞樂靠著平飛球、滾地球連續解決陳重廷以及林安可，平安度過首局。1局下輪到吉力吉撈．鞏冠打擊，瞄準首球就出擊，結果一棒將球敲出中外野全壘打牆外，形成1發陽春砲，幫助味全先馳得點1：0領先統一。
2局上，統一首打者郭阜林敲出三壘側穿越滾地球，站上二壘，並靠著潘傑楷的犧牲滾地球上到三壘，後續打擊的陳重羽抓準艾璞樂的失投滑球，敲向左外野落地形成安打，統一1：1追平味全。
3、4局雙方都有打者上壘，不過先發投手都沒有丟失分數，5局上劉基鴻處理滾地球時，發生守備失誤，讓許哲晏成功跑上一壘，趁著捕手捕逸攻佔上二壘。二、三壘有人輪到陳傑憲打擊，結果擊出中外野高飛犧牲打，護送許哲晏回到本壘，統一拿下超前分2：1味全。
味全猛攻無果 邱智呈炸裂兩分砲
5局下吳東融敲出二壘安打，結果林詔恩投出暴投，讓吳東融直接站上三壘，但劉俊緯擊出一遊方向的軟弱滾地球，在一壘前遭到刺殺，沒能攻下分數。6局下味全再有攻勢，張祐銘敲出直擊右外野全壘打牆的深遠安打，一路奔上三壘，但陳品捷敲出一壘側滾地球，被郭阜林穩穩接住刺殺，味全連續2局攻佔上三壘但沒拿下分數。
7局上許哲晏撈出左外野方向的落地安打，結果輪到邱智呈炸裂，轟出中外野方向的兩分全壘打，也是個人本季的首支全壘打，擴大統一領先，比分來到統一4：1味全。
邱浩鈞在8局下後援登板，黃柏豪代打開轟，敲出本場團隊的第2支陽春全壘打，味全追近至2：4落後。9局下，統一派出洋投裴瑞茲登板關門，並投出三上三下，統一終場也以4：2擊敗味全。
林詔恩主投6局，僅被敲4支安打，失掉1分是吉力吉撈．鞏冠在首局轟出的陽春砲，投出3次四壞球保送，多次面臨得點圈有人危機，但都成功化解。打擊部分，邱智呈、潘傑楷、許哲晏3人都敲出2支安打，而邱智呈則敲出1支兩分砲。