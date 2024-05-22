德保拉7局無失分好投！岳政華猛打賞　中信兄弟10:0完封台鋼雄鷹

我是廣告 請繼續往下閱讀
此役2局上半，陳子豪在一人出局時選到四壞保送上壘，詹子賢接著補上左半邊的二壘安打，形成二、三壘有人，隨後靠著高宇杰的高飛犧牲打以及馬鋼三游間的穿越安打各打回1分，幫助中信兄弟取得2分領先。
兄弟打線3局上半，持續對陳柏清展開進攻，靠著岳政華、曾頌恩以及陳俊秀的三支安打，加上台鋼雄鷹的守備失誤，單局再攻下3分，把領先擴大到5分差。
7局岳政華打出深遠二壘安打，滿壘狀況下，後援投手巫柏葳出現暴投，也讓三壘上的岳政華回到本壘攻下中信兄弟的第6分。
8局上半，高宇杰以及馬鋼在一人出局後連續擊出安打形成一、二壘有人，2人出局後岳政華打出個人單場第3支二壘安打送回壘上兩名跑者，岳東華接著補上2分砲，也幫助中信兄弟奠定勝基。
德保拉用91球投完7局，只被擊出2支安打，投出5次三振，沒有四死球，本季首度無失分再度奪勝。
朱育賢適時安打 樂天桃猿險勝富邦悍將
富邦悍將今（22）日在新莊主場迎戰樂天桃猿，樂天推出霸威斯（Manny BANUELOS）出戰老東家，他主投5局失3分，被打8支安打，表現還可以，不過樂天桃猿5局才由林政華敲出三壘滾地球造成失誤，朱育賢敲出致勝安打，最終以4:3贏球，陳柏豪也拿下救援成功。
樂天這場比賽因為梁家榮腰傷，所以在比賽中準備代打，不過投手方面霸威斯面對老東家5局失3分，卻投出113球，拿下勝投。
賽後總教練古久保健二說：「本來要4局就讓他退場，因為用球數太多，他的狀況跟之前差不多，但可以早點就在球數領先解決打者更好，都是投到兩好三壞，也少見有三上三下，滾地球出現，所以希望他可以再修正。」