逃亡也要求神！基隆殺人未遂犯地藏庵擲筊 神明1聖筊都不給
涉犯殺人未遂罪嫌的39歲簡姓男子，在基隆某醫院執行監護，豈料他19日上午脫逃並搭乘客運跑到北市，出沒北車、西門町、龍山寺等地，整整逃亡4天直到今（22）日在新北市新莊被逮補。據了解，簡男逃亡期間曾到新莊地藏庵誠心擲筊，不過神明連1個允杯也沒給。
記者陳苾暐/綜合報導
基隆39歲簡姓男子，在2023年犯下殺人未遂罪，遭判刑3年定讞，不過簡男罹患思覺失調，因此施以監護5年，沒想到他19日竟趁放風時間從醫院逃跑，當天在基隆市區到處活動，期間還從超商偷取食物及飲水，直至繞了半個市區後，在義一路搭車朝八斗子方向前進，不過途中簡男疑似又改變主意，在中正路下車轉搭客運前往台北。
簡男乘首都客運到北市松山區，並在南京東路及三民路口下車後再轉車到北車，並一直以步行移動，直到20日凌晨4時都在西門町周邊移動，上午11時走到捷運龍山寺站，並花錢搭車前往新埔站，後續再搭乘公車往新莊區方向移動。
由於缺錢花用簡男以「簡信宏」的假名在新莊找到臨時工，21日、22日都在工地工作，並住在雙鳳路的宿舍，今天晚上由於要倒垃圾，簡男出門後被埋伏警力逮補。此外，簡男除了不停變換大眾運輸移動外，他在20日中午曾現身新莊地藏庵拜拜，他雙手合十，虔誠地向神明祈願隨後擲筊，但是都得不到聖筊。