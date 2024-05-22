華爾街屏息以待輝達財報！美股早盤波瀾不驚 AI概念股盼望好消息
美股22日早盤平盤開出，3大指數均波動甚小，華爾街屏息以待盤後將公布的輝達（Nvidia）財報，盼望輝達財報能帶來讓AI科技股振奮的好消息。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌19.43點、約0.049％；標普500指數下跌0.21點、約0.0039％；納斯達克指數上漲17.81點、約0.11％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，德意志銀行（Deutsche Bank）的分析師艾倫（Henry Allen）表示，「輝達財報公布是投資人日曆上最重要的事件之一」，輝達上次在2月份公布財報時，立即帶動標普500指數大漲，創下一年多來最好的單日表現，投資人期待這次能夠複製上一季的情況。
Exencial Wealth Advisors的首席投資長寇特尼（Tim Courtney）樂觀地指出，即使輝達財報不如預期，市場仍可能持續上漲，因為目前投資人均相信聯準會將在今年降息，越來越多人相信美國經濟軟著陸，有足夠的力量來支撐。
輝達股價開盤後下跌1.1％，之後稍微拉回，早盤呈現微跌的態勢。
除了輝達財報，聯準會也即將公布最新政策會議紀要，但在正式公布前，許多聯準會官員已經提前透露，需要等待更多通膨放緩的跡象才能確定降息。無論如何，目前市場仍押注聯準會將在9月降息，根據芝商所的FedWatch工具，交易員認為9月降息的機率達到約68％。