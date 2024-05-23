97%企業要聘新鮮人！起薪創11年新高　研究所畢多領2853元

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此次調查更發現，今年企業對「學士學歷」的社會新鮮人，平均願意提供的起薪是31,136元，連4年呈現反彈，而且相較去年的30471元，還多了665元，增幅有2.2%，並創十一年以來新高，相較之下，對於擁有「研究所學歷」的新鮮人，資方平均願意給的起薪為33989元，相較於去年的33625元，提高364元，也是連四年彈升，增幅為1.1%，同創11年以來新高；而且若對比「學士」學歷，「研究所」的起薪多了2853元，等於又高出9.2%。
對於「畢業或退伍前」就開始投遞履歷的社會新鮮人，就有高達74.3%的企業指出，「願意」提供較高的起薪；而且比起「畢業或退伍後」才求職的，大約高出8.6%，顯見「求職早鳥族」享有的「待遇溢價空間」仍不小。同樣對於「畢業或退伍前」就開始投遞履歷的社會新鮮人，更有高達86.1%的公司表示，「願意」提供較高的錄取機會。
觀察上述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，自全面性邊境解封後，資方除了面臨景氣復甦後的「缺工潮」，因此持續提高薪酬水準外，而且還特別想網羅「數位人才」，所以將「網路世代」視為主要招募對象，期盼在「後疫情時代」，讓他(她)們帶來「數位轉型」的新觀念。
楊宗斌進一步表示，屬於新鮮人較偏好、嚮往的行業，像是餐飲業、觀光業、飯店業、空運業，目前處於「缺工中」的重災區，畢竟在恢復「開放邊境」以後，隨著消費人潮回流、業績反彈，資方計畫積極擴點、展店，持續釋出職缺中。
楊宗斌更呼籲企業，不能僅以人事成本考量，才選擇聘用新鮮人，而是要「超前部署」，著手培養新生代，從接班人角度出發，給予他們充分的職前訓練，並且提供未來職位晉升空間。