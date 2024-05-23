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「臺灣時尚週」延期8月登場 多項預熱活動繽紛啟幕

▲原訂6月下旬登場的「臺灣時尚週」，力求完美呈現，決定延期至8月初。目前多項預熱活動如火如荼進行中。（圖／臺灣時尚創意產業聯盟提供）
▲原訂6月下旬登場的「臺灣時尚週」，力求完美呈現，決定延期至8月初。目前多項預熱活動如火如荼進行中。（圖／臺灣時尚創意產業聯盟提供）

記者金武鳯/台中報導

2024臺灣時尚週為力求完美呈現，主辦單位臺灣時尚創意產業聯盟決定，延期於8月2日在臺中臻愛花園飯店登場。在時尚週正式開幕前，組委會精心策劃了一系列前期預熱活動，包括城市快閃秀、時尚妝髮造型交流會及入選模特專業訓練等，希望點燃公眾的時尚熱情，為這場年度時尚界盛事營造熱烈氛圍。

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聯盟執行總監李卓燊表示，臺灣時尚週不僅是展示本土設計能量的舞台，更是推動亞洲乃至全球時尚產業發展的重要事件。它連接了設計師、品牌和消費者，成為促進時尚、文化與藝術交流、合作與創新的重要平台。

為了提前點燃公眾對時尚週的期待，組委會將在臺灣落地多場城市快閃秀活動。這些快閃秀將以獨特而靈活的形式，在城市中心地帶突然亮相，呈現連續性的時尚傳播，攜手各大時尚品牌共同打造一場場不落幕的秀場。

李卓燊表示，自5月11日臺灣時尚週模特大面試活動圓滿落幕後，模特入圍名單一直是大家關注問題。目前，模特評選工作已經接近尾聲，面試結果將於近期公佈。同時，為了讓參與2024臺灣時尚週的模特，具備登上國際舞台的實力，組委會將免費為入選模特提供全面專業訓練。這些訓練將涵蓋模特的形體、走秀技巧、舞台表現力等多個方面，旨在培養出具有國際水準的模特人才，為時尚週增添更多亮點。

此外，一場高水平的時尚妝髮造型交流會也將在預熱活動中登場。通過邀請行業內專業的妝髮團隊參與交流，由設計師選拔出技藝高超的團隊，擔任2024臺灣時尚週各品牌的妝髮團隊。這不僅是一場技術的較量，更是一次向大眾展示時尚流行美學的絕佳機會。

為了讓更多人瞭解2024臺灣時尚週所傳達的時尚美學態度，組委會將拍攝第二波全新宣傳片。這部宣傳片將採用全新的視覺呈現方式，通過精美的畫面和動人音樂，展現臺灣時尚週的獨特魅力和時尚精神。

2024臺灣時尚週設計師交流會也是預熱活動之一，屆時，參與時尚週的設計師、模特、導演、執行、舞台燈光設計等各方人士將齊聚一堂，共同探討品牌專場發佈的呈現方式，分享經驗和創意，為時尚週的成功舉辦奠定堅實基礎。

李卓燊表示，為提升整個時尚週的品質和影響力，同時考量原訂場地的使用限制，無法滿足秀場搭建以及保障活動規模等，組委會決定臺灣時尚週更換活動地點至臻愛花園飯店，並延期至8月2日至8月4日舉行。組委會負責人吳建宗表示，屆時整棟飯店表演廳共1,274坪，將作為此次時尚週場地，而場地的更換和調整導致活動不得不延期，目的都為盡善盡美辦好這場時尚盛會，帶給所有參與者一次美好精采體驗。。


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