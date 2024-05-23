偷表決卡？黃捷認了「有拿走」　女綠委圍攻徐欣瑩！驚悚畫面曝光

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徐欣瑩進一步指出：「2.如果用電子表決器來表決，表決卡會被民進黨拿走，反而沒辦法投票。這情形很詭異。因為，立委的表決器要有配上表決卡（也就是立委專屬的IC卡）才能運作，只要表決卡不見了，就算立委在現場也不能投票。所以…你知道的，要癱瘓表決的做法就是偷走表決卡。這張照片就是上星期五發生過的狀況，民進黨委員偷偷拿走國民黨邱鎮軍、吳宗憲、李彥秀、魯明哲等委員的表決卡，我看到這狀況立刻把表決卡拿回來，然後就被民進黨委員惡人先告狀，污衊我是要代替邱鎮軍等委員投票。」
徐欣瑩再強調：「3.民進黨做賊喊抓賊，自己知道在表決時沒有任何勝算，又不願意少數服從多數。所以他們寧願讓議事癱瘓，也不要用投票來直球對決。政黨協商的時候，藍白委員都同意大家坐在位置上按表決器表決，但民進黨卻不願意承諾：大家坐在位置上講好大家都不攻佔主席台。不禁令人懷疑，表決投票用1分鐘就結束了，民進黨寧願癱瘓議事、不斷拖延，也不願用最方便的投票表決器。其實會用舉手表決是為了制衡不讓民進黨的詭計得逞！」
黃捷被拍到偷徐欣瑩的表決卡。（翻自王鴻薇臉書）
黃捷臉書晚間發文回應：聽說國民黨明天要開記者會，指控我偷表決卡，害他們只能舉手表決？？在此還原影片，請大家看看，是誰手上藏一堆表決卡。事實是，國民黨徐欣瑩一人手中藏了五六張表決卡，想要代按，被我們發現，我把卡拿去還給議事人員，跟他說『這些人都不在，請把卡收起來』。結果徐欣瑩又一把搶走，非常心虛。國民黨不敢記名表決、害怕對自己的惡法負責，還要牽拖別人。國民黨對昨天3萬個年輕人上街頭抗議黑箱，隻字不提，結果，只敢開記者會炒作這種斷章取義的影片，還沾沾自喜。可悲到不知如何形容。