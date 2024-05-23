英國加入「全球選舉年」提前辦大選！執政14年保守黨恐變天
2024年「全球選舉年」即將再加一場重要大選，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）突於5月22日在唐寧街官邸外宣布，新一輪國會大選將於7月4日舉行，且已循慣例向英王查爾斯三世（King Charles III）解散國會獲准。外界認為此舉為「政治豪賭」，因為其所屬的執政黨保守黨民調慘輸在野的工黨，工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）被看好成為新首相
國際中心楊智傑／綜合報導
英國首相蘇納克22日突然宣布將在7月4日提前舉行國會大選的消息，他表示英王查爾斯三世（King Charles III）已同意解散國會，他也聲稱在「通膨受到控制、經濟正在好轉後」，最終決定這個大選日期，稱為「英國選擇未來的時刻」。
英國《衛報》分析指出，蘇納克此舉對執政14年的保守黨來說是個高風險行為，因為目前民調支持度在野黨工黨超過保守黨20個百分點，外界多認為保守黨這次大選「穩輸」。
英國工黨批評保守黨執政14年來經濟政策不當，導致民眾變得更窮困，以及一系列的混亂行政，並未能讓企業感受到它們渴望的穩定；黨魁施凱爾稱，這次提前大選是給國家一個機會能夠結束保守黨執政下的「混亂」，強調這次選舉意義就在於獲得改變的機會。
至於明明最晚可在明年1月前才舉行國會大，為何蘇納克會拋出提前到7月舉行的震驚消息，分析認為這可能與英國國家統計局（ONS）日前宣布消息有關，英國通膨年增率下滑至近3年來最低點，這將為保守黨拉抬聲勢，也替蘇納克傳達其領導的政府確實有解決問題。
另外也有分析猜測，保守黨內希望延後選舉日期，因此試圖對蘇納克提出不信任案，認為這是他的先下手為強之舉。